Пенсии и алименты не заберут за долги

Даже оказавшись в тяжелой ситуации, должники должны иметь средства, необходимые для существования. В связи с этим Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который вводит запрет для судебных приставов списывать со счетов граждан соцвыплаты - например, пенсии или алименты.

Законопроект позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами блокировались счета с социальными выплатами, пояснил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. Например, так происходит с пенсиями по потере кормильца, по причине вреда здоровью и т.п.

Парламентарий напомнил, что закон и сейчас запрещает взыскание с выплат социального характера. Но механизм был не совершенен - "приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают". Нововведение позволит исключить неправомерные списания и защитит граждан, уверен Володин. Перед вторым чтением были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь, Центробанка, чтобы механизм работал эффективно, отметил спикер.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил, почему происходят указанные списания. Дело в том, что соцвыплаты не отделены на банковских счетах. Граждане, по его словам, могут вернуть деньги после списания - через суд, что, конечно, долго и не удобно. Так, за 2016 год россиянам были возвращены 4 млрд незаконно списанных рублей. "Это, как вы понимаете, и нервотрепка, и судебные процессы - долгая история", - констатировал депутат.

Нововведение вводит требование обязательно дифференцировать данные средства, отделить их от тех, которые могут быть списаны, подчеркнул Исаев. Законопроект, в частности, обязывает работодателя указывать в расчетных документах доходы, которые не могут быть списаны за долги.

Также поправками расширяется перечень доходов, которые не могут быть "уведены" у должника с банковской карточки - в список добавляются средства, выделенные пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 июня 2020 года.