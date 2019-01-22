Пенсионные накопления россиян выросли на 7,2 миллиарда рублей

Инвестиционный доход от размещения средств пенсионных накоплений в депозиты кредитных организаций в 2018 году составил 7,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Основная часть доходов - более 7 миллиардов рублей - получена от размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию. Как поясняют в ПФР, в течение года фонд провел 18 депозитных аукционов, половина из которых прошла на площадке Московской биржи, остальные - на Санкт-Петербургской валютной бирже. Ставки по депозитам варьировались в пределах от 6,15 до 8,68 процента годовых, сроки размещения - от 25 до 185 дней.

Пенсионный фонд России уже более 7 лет инвестирует пенсионные накопления россиян. Полученный за это время доход превысил 74 миллиарда рублей.

В ПФР напоминают, что по закону средства обязательных и добровольных страховых взносов, поступающие на накопительную пенсию, а также средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, не должны лежать без дела. До момента передачи их в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды они должны приносить доход. Пенсионный фонд размещает пенсионные накопления через биржи. С марта 2013 года ПФР начал временно размещать средства страховых взносов в депозиты кредитных организаций. Общий доход, полученный за это время от инвестирования обязательных страховых вносов, составил 39 миллиардов рублей, доход от инвестирования добровольных страховых взносов - 1,2 миллиарда рублей.