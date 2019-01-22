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Певец Крис Браун арестован в Париже по делу о групповом изнасиловании

Поп-музыка
    22.01.2019, 18:30
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Братство танца" (2007). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Братство танца" (2007). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Братство танца" (2007). Фото: kinopoisk.ru

Скандальный 29-летний американский певец и актер Крис Браун задержан в понедельник в Париже вместе с двумя предполагаемыми подельниками, по подозрению в групповом изнасиловании.

Об этом сообщает Reuters, уточняя, что факт подтвержден источником в полиции французской столицы.

Согласно имеющимся данным, артиста, его телохранителя и друга обвиняет 24-летняя девушка, имя которой не названо. Она утверждает, что компания - с Брауном во главе - надругалась над ней в отеле Mandarin Oriental в ночь на 15 января.

В настоящее время артист находится под стражей. Комментариев к случившемуся от его представителей нет.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Агентство информирует, что санкции по преступлениям такого рода во Франции могут составить до пятнадцати лет лишения свободы.

Отметим, что Брауна подозревали в причастности к групповому изнасилованию и ранее. Кроме того, в закромах певца еще целый пук противоправных действий и бесчинств. В результате певец был вынужден пройти курс реабилитации - из-за своей склонности к насилию.

Перед этим сообщалось, что Браун избивал свою бывшую подругу - певицу и актрису Рианну.

Крис Браун, лауреат премии "Грэмми" за лучший R'n'B альбом, родился в 1989 году в Виргинии. Дебютную пластинку выпустил в шестнадцать, став первым в истории афроамериканским певцом, первый же сингл которого возглавил "горячую сотню" Billboard. 

Как актер снялся в фильмах и сериалах "Одинокие сердца", "Братство танца", "Мальчики-налетчики", "Думай, как мужчина".

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