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22.01.2019 22:40
Рубрика: Экономика

Доказательства излишни

Получить компенсацию взносов на капремонт будет проще
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Столичный выпуск № 13(7771)
Граждане теперь освобождены от необходимости лично доказывать отсутствие задолженности для получения компенсации взносов на капитальный ремонт. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Документы и информацию, подтверждающие отсутствие у заявителя долгов по уплате взносов, уполномоченный орган государственной власти региона будет получать у регионального оператора, а если дом собирает взносы на спецсчете - то у владельца такого счета. Предоставляться такая информация должна в течение пяти дней. У граждан ее запрашивать не будут. Ранее такая же мера была принята для получателей субсидий на оплату ЖКУ.

"Презумпцию невиновности в нашей стране никто не отменял. Поэтому если человек приходит и заявляет, что у него нет долгов, то пусть заинтересованная организация проверяет это", - говорит заместитель исполнительного директора по правовым вопросам НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

Отсутствие у заявителя долгов по взносам региональные власти проверят сами

Отмена необходимости носить справки об отсутствии долгов не говорит о том, что платить компенсации начнут людям с долгами. Меняется только принцип получения сведений об отсутствии долгов.

Право на получение компенсации имеют одиноко проживающие пожилые люди, достигшие 70 и 80 лет. Компенсация на капремонт предоставляется им в размере 50 и 100 процентов соответственно. С 1 января субъекты РФ вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт на собственников квартир, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи из одиноких пенсионеров или пенсионеров, либо из пенсионера и инвалида.

Россиянам предложили списать "старые" долги за ЖКХ

Размер компенсации равен оплачиваемому взносу, в редких случаях может быть меньше. Рассчитывается компенсация на основе утвержденного в регионе минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилья, а также принятого в регионе стандарта нормативной площади жилого помещения. Если собственник живет в просторной квартире с превышением стандарта по метражу, компенсация может оказаться меньше уплаченного взноса. Льгота носит компенсационный характер. То есть собственник ежемесячно оплачивает взносы, а потом ему возвращаются деньги.

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