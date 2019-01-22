Помогите Дане! Завтра донорская кровь может его не спасти

Благотворительный фонд "Алеша" просит помощи в сборе средств на трансплантацию
Грабовецкий Даня, 4 года
Диагноз: врожденный дискератоз
Стоимость лечения: 18 715 356 рублей
Совершенно внезапно малыш попал в больницу из-за простуды. Показатели крови резко упали, и на первый взгляд абсолютно здоровый малыш был приговорен к страшному смертельному диагнозу - врожденный дискератоз. Это очень редкое генетическое заболевание. В мире известно только несколько сотен историй, в России - около десяти. При этой болезни костный мозг не вырабатывает достаточно клеток крови - образуются пигментные пятна на коже, начинается дистрофия ногтей и поражение слизистых оболочек.
Но самое ужасное - жизнь Данечки полностью зависит от донорской крови. Ему постоянно делают переливания. Все начинается с процедуры раз в несколько недель, потом - каждый день. На теле постоянно появляются синяки, ломаются и расслаиваются ногти. Дальше мальчика ждет отслоение сетчатки, могут появиться злокачественные новообразования, а потом - смерть.
Переливания крови дают лишь временный эффект. Его костный мозг уже перестает работать. В любой момент может произойти кровоизлияние, и ребенок погибнет. Мы можем просто не успеть… Дане способна помочь лишь трансплантация костного мозга. Но в России нет успешного опыта проведения ТКМ при этом крайне редком заболевании.
Любящие родители не собирались сдаваться и обратились в израильскую клинику. Потенциального донора для Данечки уже нашли. Медлить категорически нельзя. Теперь только от нас зависит, проведут ли малышу трансплантацию вовремя или нет. Стоимость ТКМ - 18 715 356 рублей.
Состояние Дани ухудшается слишком быстро. Болезнь каждый день лишает ребенка шанса на спасение. Сейчас малыш в больнице с очень высокой температурой в тяжелом состоянии. Что будет завтра… не известно!
Мы уверены, что вместе с вами у нас получится спасти ребенка и подарить ему ЖИЗНЬ! Пожалуйста, помогите Дане. Без вашей доброты он просто погибнет!
Помочь Дане можно на сайте Благотворительного фонда "Алеша".
Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:
Расчетный счет в Cбербанке
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счет банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алеша"
Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Грабовецкого Дани"
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