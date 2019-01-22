Порошенко пообещал Украине улучшение жизни через три года

Максимум через три года украинцы почувствуют улучшение жизни. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, выступая на мероприятии, посвященном Дню соборности.

По его словам, к этому приведет возобновление экономического роста и уровня жизни. "Это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества", - сказал он.

Также президент отметил, что ряд реформ, которые должны повысить уровень жизни в стране, уже проведены.

Порошенко напомнил, что главное во внешней политике Киева - это курс на евроинтеграцию. Законопроект о внесении изменений в конституцию, закрепляющих курс на ЕС и НАТО, был принят Верховной радой в первом чтении в ноябре 2018 года.