Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет законопроектов, которые вносят в УК и КоАП определение шпионской техники.

Точные формулировки, что именно считать жучком, нужны для того, чтобы на скамью подсудимых не попадали случайные люди. Например, купившие очки со встроенной камерой для рыбалки. Или трекеры, чтобы следить за животными. Или "радионяню": прибор, позволяющий слышать, как ребенок сопит в колыбельке.

"Анализ правоприменительной практики выявил законодательный пробел, создающий потенциальную опасность для многих покупателей современных технических устройств, - рассказал "РГ" член правительственной Комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При отсутствии четкого определения, что именно следует считать специальным техническим средством для негласного получения информации, под уголовную ответственность за использование таких средств нередко попадают люди, приобретавшие какие-либо гаджеты для бытовых или личных целей".

Он напомнил, что в прошлом году на проблему обратил внимание Верховный суд России. В своем постановлении пленума он дал пояснения, защищающие граждан. Одно из принципиальных положений: надо обязательно доказать умысел, что человек собирался подглядывать за чужой жизнью. Бытовые гаджеты неподсудны.

"Например, сегодня популярны трекеры, позволяющие отслеживать передвижения домашних животных, - говорит Владимир Груздев. - В постановлении Пленума Верховный суд дал специальные разъяснения, защищающие от уголовного преследования граждан, использовавших такие приборы в личных или бытовых целях. Но для надежной защиты прав граждан в данном случае прежде всего нужны законодательные изменения. Подготовленные поправки в УК и КоАП решают данную проблему".

Ведь если у правоохранительных органов не возникнет претензий к гаджету, то и дела никакого не будет, и человеку вообще не придется доказывать следствию, что ничего плохого на уме не держал, а брал прибор чисто для себя.

Напомним, в УК есть статья 138.1, наказывающая за приобретение специальных технических устройств для негласного получения информации. Максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы. КоАП же наказывает за жучки юрлиц.

В подготовленных проектах под специальными техническими средствами для негласного получения информации предлагается понимать устройства, в том числе специальные инструменты и программное обеспечение, которым намеренно приданы качества и свойства для скрытого (то есть тайного и неочевидного) получения информации.

"Под действие подобных норм также попадут хакерские программы - различные программы-шпионы, предназначенные для получения информации с чужих компьютеров. Предлагаемое определение позволит на практике разграничить шпионские устройства и технические средства, изначально рассчитанные лишь на бытовое применение", говорит Владимир Груздев.

В свою очередь адвокат Яков Пушкарев обращает внимание, что практически все дела по этой статье суд рассматривает в особом порядке. А это означает, что обвиняемые изначально считают свое дело проигранным и признают вину ради смягчения наказания.

"Типичный обвиняемый по ст.138.1 УК РФ, это далекий от уголовно-правовой сферы парень до 35 лет, проводящий большую часть времени за компьютером. У него небольшая зарплата или он вовсе не имеет официального дохода, владеет иностранным языком и потихоньку зарабатывает на жизнь перепродажей различных девайсов с зарубежных аукционов и интернет-магазинов на российский рынок, - говорит Яков Пушкарев. - Этот парень покупает за рубежом через интернет, или еще каким-либо образом некое оборудование, спустя какое-то время перепродает его на Авито. Это оборудование покупается в рамках оперативно-розыскного мероприятия оперативным работником. Обычными "шпионскими" предметами являются шариковые ручки со встроенным видео- или ауодизаписывающим устройством, очки с видеокамерой, компактные видеокамеры, различные "радионяни" спрятанные в игрушки и т.п. Затем, в рамках проверки устанавливается, что оборудование является шпионским, возбуждается уголовное дело. На парня очень серьезно психологически воздействуют сотрудники правоохранительных органов".

Получается отработанная схема, по которой еще недавно люди в погонах улучшали свою отчетность. Однако человеку, попавшему в неприятности из-за бытового прибора, лучше не облегчать жизнь следователям, а бороться. Возможности есть.

"Следует знать, что постановлением правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214 утвержден список видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежит лицензированию, - говорит Яков Пушкарев. - Этот список содержит описание оборудования, и если ваше оборудование имеет такие признаки - оно шпионское".

За год за приобретение или продажу шпионских устройств были осуждены 257 человек, причем число таких дел резко выросло

Так, например, специальными техническими средствами для негласного визуального наблюдения и документирования по данному списку считаются фотокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков: закамуфлированные под бытовые предметы; имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE); без визира; с вынесенными органами управления камерой. Так что ручка, которой можно незаметно снимать, является незаконной.

Еще в запрещенном для общего пользования списке телевизионные и видеокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков: закамуфлированные под бытовые предметы; имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE); работающие при низкой освещенности объекта (0,01 лк и менее) или при освещенности на приемном элементе (0,0001 лк и менее); комплекс аппаратуры передачи видеоизображения по кабельным, радио и оптическим линиям связи.

"Однако для защиты очень важен один момент - знал ли обвиняемый о том, что купленная им в интернете аппаратура обладает этими свойствами, - говорит адвокат. - Если вещь куплена на иностранном сайте, очень важно, описаны ли эти свойства на сайте интернет-магазина. Если там нет описания таких деталей, это указывает на то, что покупая вещь, обвиняемый не знал о ее действительных шпионских свойствах".

Другая важная деталь: описаны ли секретные опции в прилагаемой к прибору технической документации. Если там нет ни слова о тех признаках, которые указаны в правительственном списке для этого типа оборудования, то перед следствием можно настаивать, что ничего о шпионских свойствах аппаратуры человеку не было известно. Действительно, откуда знать, что купленная игрушка может подслушивать и подглядывать, если никто официально ничего не говорит?

"Имеет определенное значение наличие у предмета светового индикатора, указывающего на то, что в данный момент им производится видео- или аудиозапись, что также снимает вопрос о камуфляже", говорит Яков Пушкарев.

Проще говоря, если камера незаметна, но при съемке мигает какая-то лампочка, то это уже и не жучок вовсе. Жучки ничем себя не выдают.

"По такого рода делам всегда назначается экспертиза, которая устанавливает факт того, что оборудование является шпионским, поскольку обладает теми или иными свойствами, указанными в списке, - рассказал адвокат. - Однако это всего лишь одно из доказательств по делу, и если обвиняемый и его защитник смогут предоставить суду убедительные доказательства того, что обвиняемый не знал об этих свойствах, или что экспертом не учтены отдельные аспекты внешнего вида предмета исследования, то опровергнуть обвинение вполне возможно".

Кстати, по данным Верховного суда страны, за год по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" были осуждены 257 человек. По мнению экспертов, после разъяснений пленума, а также принятия поправок, риск появления надуманных дел снизится.