Путин и Абэ начали переговоры в Кремле

Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Разговор проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля в узком составе.

Ожидается, что основной темой разговора станет проблема заключения мирного договора между Россией и Японией.

В начале встречи российский президент отметил, что ему приятно, что встречи стали регулярными. “Что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, с ситуацией в регионе”, - заметил Путин. Он также поблагодарил Абэ за визит, обращаясь к нему на “ты”: “Я очень рад тебя видеть, добро пожаловать”.

Путин рассказал, что этой встрече предшествовала работа переговорщиков со стороны Японии и России по линии экономики, по линии министерства иностранных дел.

В свою очередь Абэ заявил, что настроен на обстоятельное обсуждение темы мирного договора на переговорах. "Сегодня я бы хотел дискутировать вопрос заключения мирного договора, как следует, с учетом результатов встречи министров иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе", - сказал он.

Абэ также рассказал, что на 2019 год запланировано много важных международных мероприятий. "Мы со своей стороны готовы прилагать все усилия для того, чтобы этот год стал стремительным годом между Японией и Россией", - сказал он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры планируют обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.