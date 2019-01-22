Путин и Абэ выйдут к журналистам с заявлениями

Сегодня в Кремле пройдут переговоры лидеров России и Японии. Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудят, в том числе, конкретные крупные проекты. Подробности будущей встречи рассказали в Кремле.

Беседа стартует в районе 14.00 в формате тет-а-тет, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь пойдет о региональных проблемах и двустороннем сотрудничестве. Естественно, прозвучит и тема мирного договора.

"Затем последуют российско-японские переговоры в расширенном составе в формате рабочего завтрака", - продолжил представитель Кремля. "Главным образом на таких переговорах обсуждаются конкретные проекты двустороннего сотрудничества, в том числе и крупные проекты", - уточнил он.

"После чего Путин и Абэ сделают заявление для прессы по итогам этого рабочего визита", - заключил Песков.