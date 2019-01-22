Раскрыта цена Samsung Galaxy S10. Он будет дешевле, чем новые iPhone

Количество сливов и утечек относительно грядущего обновления флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy растет с приближением даты официальной презентации - 20 февраля.

Итальянский портал Tuttoandroid опубликовал информацию о цене и расцветках новых аппаратов.

Согласно представленной информации, все три модели - S10 Lite, S10 и S10+ будут поставляться в черном, белом и зеленом цветах. Кроме того, как и сообщалось ранее, корпус премиальной версии S10+ может быть выполнен из керамики, а облегченная версия получит эксклюзивную ярко-желтую окраску.

Продажи в Европе, предположительно, стартуют 8 марта. Ценники варьируются в зависимости от модели и спецификации, начиная от 779 евро (около 59 тысяч рублей) за самую младшую S10 Lite 6/128 ГБ до 1599 евро (более 120 тысяч рублей) за монстра производительности S10 + 12/1 ТБ.