У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Раскрыта цена Samsung Galaxy S10. Он будет дешевле, чем новые iPhone

22.01.2019,  
15:24
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Youtube Фото: Youtube
Фото: Youtube

Количество сливов и утечек относительно грядущего обновления флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy растет с приближением даты официальной презентации - 20 февраля.

Итальянский портал Tuttoandroid опубликовал информацию о цене и расцветках новых аппаратов.

Стали известны подробности об iPhone XR 2019
Объявлен смартфон с лучшей на сегодняшний день камерой

Согласно представленной информации, все три модели - S10 Lite, S10 и S10+ будут поставляться в черном, белом и зеленом цветах. Кроме того, как и сообщалось ранее, корпус премиальной версии S10+ может быть выполнен из керамики, а облегченная версия получит эксклюзивную ярко-желтую окраску.

Продажи в Европе, предположительно, стартуют 8 марта. Ценники варьируются в зависимости от модели и спецификации, начиная от 779 евро (около 59 тысяч рублей) за самую младшую S10 Lite 6/128 ГБ до 1599 евро (более 120 тысяч рублей) за монстра производительности S10 + 12/1 ТБ.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: play.google.com
Будьте осторожны. Фальшивые карты Google скачали 50 миллионов раз 13:30
В Сеть утекло видео рендера LG G8. Он скучный и унылый 18.01.2019
В WhatsApp начали пропадать сообщения 18.01.2019
смартфоны
Фото: iStock
WhatsApp ввел новые жесткие ограничения 21.01.2019
Миллионы Windows-смартфонов останутся без поддержки в декабре 21.01.2019
Samsung
"Живые" фото Samsung Galaxy S10+ попали в интернет 17.01.2019
Первый 5G-смартфон от Samsung покажут очень скоро 15.01.2019