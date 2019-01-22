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22.01.2019 23:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дутые проценты

Дело мошенника дошло до суда
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Столичный выпуск № 13(7771)
Никулинский райсуд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о хищении у граждан более чем 198 миллионов рублей под предлогом выплаты процентов за пользование заемными денежными средствами.

В ходе расследования было установлено, что фигурант уголовного дела организовывал своеобразную криминальную пирамиду. Он и его помощники заключали с доверчивыми людьми, в основном пенсионерами, договоры займа, по условиям которых фиктивная организация-заемщик брала на себя обязательства выплачивать свыше 18 процентов годовых за пользование чужими деньгами. Но ни вложенных денег, ни процентов люди так и не получили. Аферисты украли свыше 198 миллионов рублей, добровольно полученных у 351 потерпевшего, и сбежали.

Подозреваемый в захвате самолета Сургут-Москва официально задержан

Но в октябре 2017 года главного фигуранта дела задержали. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов сообщил "РГ", что дело это вело следственное управление УВД по Западному административному округу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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