Никулинский райсуд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о хищении у граждан более чем 198 миллионов рублей под предлогом выплаты процентов за пользование заемными денежными средствами.

В ходе расследования было установлено, что фигурант уголовного дела организовывал своеобразную криминальную пирамиду. Он и его помощники заключали с доверчивыми людьми, в основном пенсионерами, договоры займа, по условиям которых фиктивная организация-заемщик брала на себя обязательства выплачивать свыше 18 процентов годовых за пользование чужими деньгами. Но ни вложенных денег, ни процентов люди так и не получили. Аферисты украли свыше 198 миллионов рублей, добровольно полученных у 351 потерпевшего, и сбежали.

Но в октябре 2017 года главного фигуранта дела задержали. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов сообщил "РГ", что дело это вело следственное управление УВД по Западному административному округу.