Для Балтфлота построят малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин"

На верфи судостроительного завода "Вымпел" в Рыбинске во вторник заложили малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910. Планируется, что судно войдет в состав Балтийского флота.

Об этом сообщили в Главкомате Военно-морского флота РФ, пишет "Интерфакс". Новое гидрографическое судно сможет выполнять задачи на значительном расстоянии от пункта базирования - более трех тысяч морских миль. Улучшенный корпус позволит "Якову Лапушкину" работать в сложных ледовых арктических условиях. Судно планируют передать Балтийскому флоту в 2022 году.

Малое гидрографическое судно проекта 19910 - серия судов специальной постройки для гидрографической службы Военно-морского флота России. Запланировано строительство девяти судов. В стадии строительства находятся два - "Николай Скосырев" и "Александр Рогоцкий". Они должны быть сданы в 2019 году. Первое войдет в состав Северного флота, второе - Тихоокеанского. "Яков Лапушкин" назван в честь заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.