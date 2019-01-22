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22.01.2019,  
17:55
Текст:  Светлана Цыганкова

Для Балтфлота построят малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин"

Фото: Юрий Смирнов/РИА Новости Фото: Юрий Смирнов/РИА Новости
Фото: Юрий Смирнов/РИА Новости

На верфи судостроительного завода "Вымпел" в Рыбинске во вторник заложили малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910. Планируется, что судно войдет в состав Балтийского флота.

Фото: Reuters
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Об этом сообщили в Главкомате Военно-морского флота РФ, пишет "Интерфакс". Новое гидрографическое судно сможет выполнять задачи на значительном расстоянии от пункта базирования - более трех тысяч морских миль. Улучшенный корпус позволит "Якову Лапушкину" работать в сложных ледовых арктических условиях. Судно планируют передать Балтийскому флоту в 2022 году.

Малое гидрографическое судно проекта 19910 - серия судов специальной постройки для гидрографической службы Военно-морского флота России. Запланировано строительство девяти судов. В стадии строительства находятся два - "Николай Скосырев" и "Александр Рогоцкий". Они должны быть сданы в 2019 году. Первое войдет в состав Северного флота, второе - Тихоокеанского. "Яков Лапушкин" назван в честь заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.

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