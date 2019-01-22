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22.01.2019 14:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калужской области родились Сепфора и Варсонофий

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Калужские родители подошли к выбору имен для своих детей с фантазией: в 2018 году региональный ЗАГС зарегистрировал новых жителей России Сепфору и Варсонофия. А среди более привычных имен преобладают традиционные славянские.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Самыми необычными именами для девочек в прошлом году стали Алексия, Авигея, Дея, Сепфора, Любава, Вольга, Иоанна, Стефанида, Златослава, Родомира, сообщили в управлении ЗАГС Калужской области. Мальчиков называли чуть попроще: Доброслав, Мстислав, Кузьма, Никифор, Севастьян, Микола, Еремей, Варсонофий, Добрыня, Златояр, Фома.

Но все же необычные имена встречаются не так уж и часто. Рейтинг популярности имен для мальчиков возглавил Артем. Это имя удерживает первенство уже не первый год. В число лидеров также вошли Максим, Александр, Иван, Михаил и Дмитрий.

Девочек в Калужской области в минувшем году чаще всего называли Софиями (или Софьями). В пятерке любимых имен также оказались Виктория, Мария, Анна и Анастасия. Популярностью у родителей девочек пользуется также имя Варвара - оно поднялось до шестой позиции.

Всего в 2018 году в Калужской области было зарегистрировано 10470 малышей. Это на 5,7 процента меньше 2017 года (11101).

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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