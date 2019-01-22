Костромской водоканал не дали обанкротить

Суд в Костроме поставил точку в деле о попытке преднамеренного банкротства стратегического предприятия - городского водоканала, снабжающего питьевой и бытовой водой почти 300-тысячное население областного центра. Его фигурантами выступали бывшие высокопоставленные работники муниципального унитарного предприятия "Костромагорводоканал".

Ремонт под грифом "секретно"

Как рассказала "РГ" гособвинитель Татьяна Смирнова, организатором мошеннической схемы был заместитель директора водоканала. В преступную деятельность он вовлек заместителя начальника отдела предприятия, а также директора коммерческой организации. "Между муниципальным и коммерческим предприятиями заключались фиктивные договоры подряда на выполнение работ по ремонту водопроводов, по промывке трубопроводов. Фактически работы не выполнялись, а деньги за невыполненные работы перечислялись на счета коммерческого предприятия", - сообщили в облпрокуратуре.

Все это началось не вчера. Первый крупный скандал вокруг стратегического унитарного муниципального предприятия разразился в 2011 году, когда несколько небольших фирм и крупнейший кредитор - открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания" - обратились в Арбитражный суд Костромской области с исками о взыскании долгов, о признании "Костромагорводоканала" банкротом и введении в отношении него процедуры наблюдения.

Заседание суда о готовящемся банкротстве водоканала вызвал большой общественный резонанс. Масла в огонь подлил официальный отчет контрольно-счетной комиссии (КСК), которая вскрыла на предприятии многочисленные финансовые нарушения. Ревизоры выяснили, что в течение многих лет предприятие, имеющее на балансе ветхие сети водоснабжения, до замены которых руки не доходили со времен правления императора Николая Второго, жило на широкую ногу. Руководство водоканала необоснованно предоставляло и себе, и сотрудникам многомиллионные беспроцентные ссуды, а вверенным имуществом управляло неэффективно.

Среди наиболее вопиющих трат водоканала ревизоры КСК назвали покупку квартиры в элитном доме на улице Спасокукоцкого в Костроме. В нее по договору социального найма заселился тогдашний и. о. главы администрации города. Затраты муниципального водоканала на покупку, отделку, дизайн штор, обстановку и содержание квартиры составили 9,2 миллиона рублей. Во время проверки КСК выяснилось, что только в 2011 году на содержание квартир, дебаркадера, базы отдыха "Каменик" и проведение банкетов водоканал потратил почти 727 тысяч рублей. Находясь в сложном финансовом положении и утопая в долгах, водоканал продолжал "сорить деньгами", покупая люксовые авто типа Land Cruser Prado для перевозки руководителей предприятия, а также щедро раздавая деньги на благотворительность. При столь неумеренных тратах только за первые полгода в 2011 году стоимость основных средств водоканала снизилась почти на 20 миллионов рублей - до 574 миллионов.

Руководство водоканала необоснованно предоставляло и себе, и сотрудникам многомиллионные беспроцентные ссуды

Когда долги превысили 200 миллионов рублей, кредиторы начали предъявлять требования о банкротстве водоканала, а финансовым положением МУП заинтересовалась прокуратура. В совершаемых сделках надзорное ведомство заподозрило признаки преднамеренного банкротства стратегического предприятия и начала свое расследование. В отношении руководства предприятия возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, однако об итогах его расследования общественность так и не узнала. На пике прокурорского расследования суд отказался банкротить водоканал. Погашать долги предприятия пришлось из бюджета города.

Невыученный урок

Проведенная на костромском водоканале ревизия выявила различные махинации. "Новое руководство водоканала выяснило, что в течение длительного времени на предприятии действовала мошенническая схема. Между МУП "Костромагорводоканал" и частной фирмой составлялись договоры на проведение ремонтных работ и работ по очистке иловых площадок. Потом составлялись акты приема выполненных работ, счета оплачивались. Затем между ООО и другой коммерческой организацией составлялись договоры субподряда по тем же объектам. Второе ООО обналичивало деньги за якобы выполненные работы и передавало их одному из сотрудников водоканала", - пояснили в прокуратуре.

В общей сложности ущерб, причиненный муниципальному предприятию по этим договорам, превысил шесть миллионов рублей. Ни на следствии, ни на суде бывшие высокопоставленные сотрудники муниципального предприятия своей вины не признали. Тем не менее 15 января этого года суд приговорил организатора мошеннической схемы к полутора годам заключения с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его соучастнику вынесли наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее за мошенничество был осужден директор коммерческой организации, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил работников муниципального предприятия. Бывшего замдиректора водоканала взяли под стражу в зале суда. Экс-директор водоканала, при котором действовала мошенническая схема, проходил по делу свидетелем.

Концессия со знаком "минус"

В минувшем году костромской горводоканал вновь оказался в центре общественной дискуссии в связи с повторной попыткой передать предприятие в частные руки. С предложением о сдаче водоканала в концессию выступил городской комитет ЖКХ. Чиновники пояснили, что в ряде муниципалитетов водоканалы переданы на обслуживание частникам, и этот опыт оказался успешным. Однако депутаты гордумы с предложением властей не согласились. Они возразили, что там, где соглашения заключены, произошел заметный рост тарифов. Думцы напомнили чиновникам, что в Костроме претендентом на заключение концессионного соглашения стала организация, которая в 2011 году уже пыталась добиться банкротства МУП "Костромагорводоканал".

Депутаты отметили, что один из потенциальных концессионеров водоканала в течение десяти лет извлекал прибыль на аренде городских теплосетей, при этом сами сети стремительно приходили в упадок без должного ремонта. В качестве альтернативы для привлечения концессионеров депутаты предложили отдать инвесторам не стратегические объекты и не прибыльные компании, а работающие с убытком муниципальные бани. Однако общественные помывочные заявителям оказались не интересны.

Кстати



По данным облпрокуратуры, с 2007 по 2011 год руководство МУП "Костромагорводоканал" заключило заведомо финансово невыгодные предприятию договоры с физическими лицами о выдаче беспроцентных ссуд 13 гражданам. Их размеры составили от 30 тысяч рублей до 7,3 миллиона рублей. Из-за выдачи беспроцентных ссуд предприятию был причинен ущерб: оно недополучило сумм за пользование деньгами МУП, которые могли быть направлены на осуществление уставной деятельности предприятия. В августе 2010 года водоканал заключил сделку на приобретение комплекта единых билетов за пользование ложей в УКСК "Арена-2000-Локомотив", причинив муниципальному предприятию ущерб на 720 тысяч рублей.