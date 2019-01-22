Мединский пообещал развитие Библиотеке киноискусства им. Эйзенштейна

Библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна, созданная в 2008 году в честь векового юбилея отечественного кинопроизводства и 110-летия со дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна, станет самым модным местом для тех, кто интересуется кинематографом и его историей. Об этом рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский, посетив постоянную экспозицию "Кабинет Сергея Эйзенштейна", открывшуюся в конце 2018 года в Музее кино на ВДНХ, - единственный в мире музей режиссера.

"Я вообще думаю, что она станет самой модной библиотекой в Москве. Обещаю", - подчеркнул министр культуры. В ноябре 2018 года стало известно, что Библиотека киноискусства войдет в состав Музея кино, что станет новым этапом развития учреждения. Планируется, что в библиотеке создадут зоны кинолектория, медиа и коворкинга, а также зал-трансформер. Ремонтные работы должны завершиться уже в этом году.

Директор Музея кино Лариса Солоницына предложила убрать из названия библиотеки имя Сергея Эйзенштейна, чтобы избежать путаницы, так как Библиотека киноискусства и Музей кино становятся единым учреждением. "Я считаю, что после того, как мы открыли мемориальную зону Сергея Михайловича Эйзенштейна, в Музее кино должно быть только одно место, связанное с этим именем и с этой фамилией. <…> Я бы назвала это Библиотекой киноискусства и убрала бы имя Сергея Михайловича, чтобы не вводить людей в заблуждение", - уточнила директор Музея кино.

Напомним, Музей кино, основанный в 1989 году на базе Музейного отдела Всесоюзного Бюро пропаганды киноискусства, стал одним из самых молодых русских музеев. Обновленный Музей кино обрел свое здание в 2015 году и открылся для посетителей в павильоне ВДНХ №36 двумя годами позже. В новом здании разместились три кинозала, зоны для постоянных и временных экспозиций, аудитории для проведения лекций по истории и теории киноискусства. Основу библиотечного собрания составляет библиотека кинематографистов, которая существует с 1934 года.