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22.01.2019 17:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мэр отправил проект реконструкции дома Булошникова на допэкспертизу

Текст: Любовь Проценко

К бурному обсуждению судьбы дома купца Булошникова на Большой Никитской, 17 стр. 1, которое развернулось в столице, подключился мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Артем Локалов
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На своем личном сайте он сегодня написал: "Публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова (Большая Никитская улица, 17, стр.1) были жаркими. Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций - это просто новодел на месте бывшего купеческого дома.

Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать.  Одни считают, что увеличение максимальной высоты до 32 метров нарушит гармонию старинной улицы, другие говорят, что на Большой Никитской уже сегодня достаточно зданий выше этой отметки. И т.д. Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение".

Напомним, страсти разгорелись после того, как в декабре прошлого года градостроительная земельная комиссия поддержала реконструкцию этого здания, построенного купцом Булошниковым в 1830 году. Прозвучала идея сохранить только фасад существующего здания, который может стать лишь частью нового элитного жилого комплекса. Но как такого проекта еще нет. И теперь не факт, что он и появится.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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