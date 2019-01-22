Министр обороны РФ наградил летчика, спасшего индийский самолет

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил премию "Своя колея" летчику-испытателю Владимиру Иринархову. Он посадил самолет индийских ВМС Ил-38 с отказавшим шасси. Никто из специалистов на борту не пострадал.

ЧП произошло в апреле 2018 года. Из Индии в России прибыл противолодочный самолет Ил-38 для ремонта. Он эксплуатировался с 1968 года. Специалисты проводили испытательный полет, чтобы протестировать работу всех систем противолодочного самолета. И при посадке датчики показали неисправность шасси. Не выходили передние стойки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

И тогда командир экипажа Владимир Иринархов решил: сажать борт "на нос". Как потом рассказали члены экипажа, это было единственное верное решение. Они приземлились на залитую пожарной пеной полосу. Самолет получил минимальные повреждения, но никто при этом не пострадал.

Необычность этой нештатной ситуации в том, что командиру корабля Иринархову на тот момент исполнилось 73 года. На счету легендарного летчика-испытателя 18 уникальных посадок и взлетов на Ил-76 в Антарктиде на ледовой площадке "Патриот Хиллз", государственные испытания, включая боевое применение Ил-38Н, уникальный перелет через Атлантический океан в Венесуэлу.

Премия "Своя колея" вручается с 1997 года. Ее учредили Благотворительный фонд Владимира Высоцкого, комитет по культуре правительства Москвы и министерство культуры РФ. Она вручается в преддверии дня рождения поэта Владимира Высоцкого.