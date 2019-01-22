На тверcком заводе обнаружили бешеного енота

В Тверской области зарегистрирован первый случай заболевания бешенством среди диких животных в наступившем году.

По информации регионального управления Россельхознадзора, на территории льнозавода в городе Бежецке была обнаружена больная енотовидная собака. Подозрения на зараженность животного бешенством подтвердили лабораторные исследования патологического материала от зверя, проведенные в Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

- Полученные результаты анализов лаборатория направила по системе раннего оповещения в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию, главное управление Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области, а также в региональное управление Роспотребнадзора, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской области.