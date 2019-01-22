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22.01.2019 23:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Снег на голову

Наледь на крышах стала причиной двух смертей
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 13(7771)
Два человека погибли на прошлой неделе под упавшей с крыш домов наледью в Москве. Женщина возле жилого дома в Танковом проезде скончалась сразу, а мужчина умер в больнице после того, как за три дня до этого его накрыл снежно-ледяной ком в Лялином переулке.

Дом N 20 по Лялиному переулку - шестиэтажный особняк, построенный в 1914 году. Двора нет, фасад выходит прямо на переулок, где по узкому тротуару постоянно снуют пешеходы. Любая сосулька или снег, упавший с фасада или крыши, имеют шансы попасть в человека. Именно так и произошло 15 января. "Это случилось на моих глазах, - рассказал "РГ" бармен кофейни в соседнем доме Владислав Хужин. - Мужчина шел по тротуару, и на него упала глыба снега со льдом, прямо на голову. Он упал, приехала "скорая помощь". По словам бармена, тротуар никак огорожен не был, хотя в управляющей домом частной компании заявляют: опасный участок перекрывали накануне - сигнальные ленты видны и на видеокадрах, но они сняты уже после ЧП, когда пострадавшего госпитализировали. Через три дня после этого 51-летний мужчина из Брянска умер, а следователи возбудили уголовное дело.

За содержание крыш и фасадов жилых домов отвечают управляющие компании

Управляет домом в Лялином переулке компания "Дом-Мастер" - она обслуживает почти 400 зданий в центре. На сайте в УК висит комментарий, где говорится, что кровлю дома N 20 почистили за день до трагедии, но наледь осталась на выступах и карнизах - с крыши туда не добраться: "Были заказаны автовышка и промышленные альпинисты. Тротуар вокруг дома был огорожен сигнальной лентой - до прибытия спецтехники. На фасаде дома были размещены предупреждения о возможном сходе наледи".

Во всех обстоятельствах ЧП сейчас разбираются следователи. Выясняют они и причины смерти женщины у дома N 3 в Танковом проезде, которым управляет ГБУ "Жилищник". В пресс-службе префектуры Юго-Восточного округа рассказали:18 января сотрудники ГБУ чистили крышу дома, территория возле него была огорожена, а внизу дежурил отвечающий за безопасность работ специалист. Он пытался остановить женщину, которая шла в опасную зону, но она оттолкнула его и перелезла через ограждения - в этот момент на нее и упала глыба снега. Женщина погибла на месте, а пытавшийся помешать ей сотрудник с травмами попал в больницу.

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В Комплексе городского хозяйства "РГ" рассказали, что за содержание крыш и фасадов жилых домов отвечают управляющие компании. В них в первую очередь и нужно обращаться, если с крыши дома свисают сосульки или снег. Не реагируют? Тогда - жалобу в Мосжилинспекцию, которая контролирует работу управдомов.

Специальный раздел "Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов" есть на портале "Наш город". С его помощью проблема решается в течение 8 дней, заявителю присылают отчет об этом и просят подтвердить, действительно ли крыша почищена.

Справедливости ради корреспонденты "РГ" вчера пытались найти залежи снега и свисающие сосульки на собственных домах, но везде было чисто. Чаще сосульки можно увидеть на административных зданиях - за их уборку отвечают собственники. По московским нормативам сосульки и свисающий снег предписывается убирать сразу же после образования и только днем. "Крыши вдоль основных магистралей, пешеходных зон и игровых площадок и крыши подъездов должны очищать от снега в течение 2 суток после снегопада или немедленно, если накопилось больше 5 см снега, - сообщает официальный сайт мэрии. - Остальные кровли - в течение 3 суток после снегопада или немедленно, если снега больше 5 см".

Полезный телефон

Увидели сосульки на административном здании? Жалуйстесь в ОАТИ по "горячей линии": (499) 264-96-81 (с понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу -с 08.00 до 15.45), на доме - в управляющую компанию или на портал "Наш город".

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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