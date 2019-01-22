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22.01.2019 18:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Настю Рыбку не стали арестовывать и отпустили под обязательство о явке

Текст: Иван Петров
Нагатинский районный суд Москвы на заседании во вторник постановил прекратить производство по ходатайству следствия о заключении под стражу Анастасии Вашукевич (более известна как Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Такое решение принято в связи с изменением позиции следствия в отношении избрания меры пресечения указанным лицам.

В суде пояснили, что к ним поступило заявление следователя, в котором сообщается, что Вашукевич и Кириллова решено отпустить из-под стражи, взяв с них обязательство о явке.

В связи с этим суд постановил, что производство по ходатайству следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу необходимо прекратить.

Вашукевич и ее друг Александр Кириллов 17 января были задержаны в аэропорту "Шереметьево" сразу по прилету из Таиланда. В России им вменили уголовную статью о вовлечении в занятие проституцией - часть 2 статьи 240 УК РФ (до 6 лет лишения свободы).

15 января 2019 года Паттайский суд Таиланда приговорил Вашукевич и Кириллова к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Так тайские полицейские квалифицировали, что делали российские туристы в рамках проводимых в Таиланде платных секс-тренингов.

Девять месяцев, пока длилось расследование, они пробыли в тайской тюрьме. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. В итоге 17 января они были депортированы из Таиланда.

Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда

К слову, летели Кириллов и Вашукевич не в Москву, а транзитом в Минск. Но они были задержаны в России, поскольку в отношении них ранее было возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, Вашукевич, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами, в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух лиц. Уголовное дело было возбуждено 19 сентября 2018 года. В декабре следствие было приостановлено, а 17 января возобновлено.

19 января Нагатинский суд продлил срок задержания Вашукевич и Кириллову на 72 часа для того, чтобы следствие собрало дополнительные материалы в обоснование ходатайств об их заключении под стражу. 22 января после изменения позиции следствия, изменилось и решение суда.

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски. В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена о защиты чести и достоинства к молодым людям из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того во вторник стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе ситуации с задержанной в России гражданкой республики Анастасией Вашукевич.

"Безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", - цитирует "Комсомольская правда в Беларуси" пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

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