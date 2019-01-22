Полицейский в Липецке помог принять роды на вокзале

Вряд ли полицейские могли представить себя в роли акушеров. На автовокзале Липецка сотрудники патрульно-постовой службы прапорщики полиции Олег Крутских и Руслан Гасанов помогли фельдшеру принять роды.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что 40-летняя женщина, которая находилась на последних сроках беременности, сообщила полицейским, что у нее внезапно ухудшилось самочувствие.

"Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую помощь, однако роды уже начались. Совместно с дежурившим в здании фельдшером полицейские помогли младенцу появиться на свет", - рассказали в МВД.

Прибывшие медики отметили, что оказанная ими помощь была своевременной и квалифицированной. Мама и малыш доставлены в родильный дом. Появившегося на свет мальчика родители назвали в честь полицейского, который помог с родами, - Олегом.