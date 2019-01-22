Раскрыт объем памяти в старшей модели Samsung Galaxy S10

Galaxy S10 X - это, судя по новым слухам, имя старшей модели в линейке. Она получит поддержку сетей 5G и экран 6,7 дюйма.

Кроме того, основная камера будет состоять из четырех модулей, а фронтальная станет двойной и врезанной в экран.

Что касается оперативной памяти, то устройству приписывают 8 Гб ОЗУ. Оснащаться смартфон будет аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Стоимость заявляется на отметке в 1700 долларов (более 112 тысяч рублей по текущему курсу). Мировая премьера состоится 20 февраля, незадолго до Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.