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Раскрыт объем памяти в старшей модели Samsung Galaxy S10

22.01.2019,  
09:00
Текст:  Владимир Болотин
Будущий смартфон Samsung Galaxy S10 X получит 256 Гб встроенной памяти. Об этом сообщает Sammobile.
Фото: Sammobile / twitter.com Фото: Sammobile / twitter.com
Фото: Sammobile / twitter.com

Galaxy S10 X - это, судя по новым слухам, имя старшей модели в линейке. Она получит поддержку сетей 5G и экран 6,7 дюйма.

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Кроме того, основная камера будет состоять из четырех модулей, а фронтальная станет двойной и врезанной в экран.

Что касается оперативной памяти, то устройству приписывают 8 Гб ОЗУ. Оснащаться смартфон будет аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Стоимость заявляется на отметке в 1700 долларов (более 112 тысяч рублей по текущему курсу). Мировая премьера состоится 20 февраля, незадолго до Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.

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