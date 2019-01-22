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22.01.2019 20:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Гектары и машины чиновника

Мособлсуд решает, куда отправить иск об аресте имущества экс-главы района
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
Стало известно, что в Московский областной суд поступил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Областные судьи теперь решают, в какой суд отправить этот иск. Самое простое предположение - иск будет рассматривать скорее всего Серпуховский суд. Как говорится, "по месту совершения". Но сегодня же появилась информация, что суд в Серпухове попросил направить этот иск в другой суд.

За 15 лет, пока Шестун возглавлял район, доход всей его семьи составил 16 млн рублей

В своем решении Серпуховский суд сказал, что Шестун был главой района и для справедливого судебного разбирательства "во избежание сомнений в объективности" просит Мособлсуд направить этот иск в другой суд.

Генпрокуратура просит обратить в доход государства "движимое имущество Шестуна, состоящее из украшений, оружия, транспортных средств, и недвижимое имущество в виде жилого дома и земельных участков, а также нежилых зданий, строений и сооружений, расположенных в Серпухове".

Фото: СК РФ
СКР обнародовал видео владений экс-главы Серпуховского района

Подчеркнем, речь идет об имуществе, рыночная стоимость которого составляет примерно 10 миллиардов рублей.

По заявлению прокуратуры, большая часть имущества была зарегистрирована не на Шестуна и даже не на членов его семьи, а просто на людей из ближайшего окружения экс-главы района.

За 15 лет, в течение которых Шестун возглавлял Серпуховский район, официальный доход всей его семьи - самого и супруги, их детей, составил 16 миллионов рублей.

Список имущества, которое планирует изъять Генпрокуратура, едва уместился на ста страницах. Это дом в лучшем месте района на почти двух гектарах. А еще во владении Шестуна две не маленькие базы отдыха стоимостью 274 млн рублей. А также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн рублей.

Всего же прокуроры нашли у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. В том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Свою вину Шестун не признает.

Власть Право Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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