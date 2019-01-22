Россия и Босния стали на один шаг ближе

Подписание договора о дружеских связях между муниципалитетами российского Кольчугина и боснийского Зворника позволит содействовать дальнейшему расширению всестороннего взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом заявил глава администрации кольчугинского района Максим Барашенков.

"Это важное и ответственное мероприятие в рамках расширения побратимских связей между Республикой Сербской и Владимирской областью, - отметил после подписания обозначенного документа Максим Барашенков. - Только в рамках долгосрочного сотрудничества мы сможем восстановить утраченные связи, что должно способствовать и патриотическому воспитанию нашей молодежи".

В свою очередь мэр города Зворник, пятого по величине в Республике Сербской, Зоран Стеванович также указал на важность укрепления взаимодействия с Россией, выразил намерение в июле посетить Владимирскую область, город Кольчугино и даже поучаствовать в традиционном здесь забеге на 5 километров.

"Назрела необходимость расширения изучения русского языка в Республике Сербской, Зворнике, да и всей Боснии, - подчеркнул Зоран Стеванович. - Многие наши люди работают в России. Это будет полезно и в дальнейшем".

Между тем в интервью "Российской газете" мэр боснийской столицы Абдулах Скака сообщил, что и Сараево заинтересовано в развитии двустороннего взаимодействия с Москвой. По его мнению, это может способствовать установлению более тесных связей между нашими народами. Он пригласил российских туристов обязательно посетить радушную Боснию и Герцеговину.

"Сараево имеет стратегию развития международных отношений, интенсификации сотрудничества с крупнейшими мировыми столицами. В последнее время мы активизировали такого рода усилия, - сообщил Абдулах Скака. - В этой связи особо хотел бы отметить подписание (27 октября 2017 года в Сараево) Протокола о сотрудничестве между Префектурой Центрального административного округа города Москвы и Администрацией города Сараево. Высокопоставленные московские представители тогда посетили наш город и открыто делились своими позитивными впечатлениями, что позволяет нам рассчитывать в перспективе на плодотворное двустороннее сотрудничество в сфере образования, культуры, туризма и спорта. Верю, что это может способствовать и установлению более тесных культурных связей не только между столицами, но и нашими народами".

В свою очередь посол Российской Федерации в БиГ Петр Иванцов назвал отрадным тот факт, что у РФ с Боснией и Герцеговиной сформировалось вполне всеобъемлющее политическое взаимопонимание. "Мы видим, что все народы БиГ настроены в пользу развития сотрудничества с Россией, отвечаем тем же", - сообщил он.