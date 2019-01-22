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22.01.2019 08:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

СМИ рассказали о драке Богомолова с Виторганом в центре Москвы

Актер Максим Виторган и театральный режиссер Константин Богомолов устроили потасовку в центре Москвы. Инцидент произошел в одном из кафе.

В Сети уверены, что причиной конфликта мужчин стали слухи о романе Богомолова с Ксенией Собчак, женой Виторгана.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как сообщает РЕН ТВ, Богомолов получил травму носа, но от госпитализации отказался. Другие обстоятельства произошедшего уточняются.

Сама телеведущая пока никак не прокомментировала случившееся. При этом ранее особо внимательные поклонники пары заметили, что Собчак и Виторган перестали носить обручальные кольца.

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