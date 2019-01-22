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22.01.2019 23:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Быстрее и безопаснее

Средняя скорость движения в Москве с 2010 года увеличилась на 18 процентов
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 13(7771)
Транспортная система столицы развивается с такой скоростью, что москвичи чуть не каждый день узнают о запуске новых станций метро и автобусных маршрутов, открытии транспортно-пересадочных узлов и вводе выделенных полос. Результат от внедрения этих новшеств налицо: средняя скорость движения в городе с 2010 года выросла на 18%.
Автобусы ездят сейчас по выделенным полосам. "Выделенок" в Москве уже 324 км. В текущем году столичные власти собираются обустроить еще 32 км. Обновляются и остановки наземного транспорта. Фото: Александр Корольков Автобусы ездят сейчас по выделенным полосам. "Выделенок" в Москве уже 324 км. В текущем году столичные власти собираются обустроить еще 32 км. Обновляются и остановки наземного транспорта. Фото: Александр Корольков
Автобусы ездят сейчас по выделенным полосам. "Выделенок" в Москве уже 324 км. В текущем году столичные власти собираются обустроить еще 32 км. Обновляются и остановки наземного транспорта. Фото: Александр Корольков

Эту цифру назвал вчера заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Город поехал быстрее на основных магистралях Москвы. Это большое достижение напрямую связано с наведением порядка на дорогах, повышением безопасности, созданием новой дорожно-транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день средняя суточная скорость в Москве составляет 53 км/ч", - говорил он.

Этот показатель - результат многолетней комплексной работы сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, конечно, сказалось строительство новых дорог. За последние восемь лет их добавилось 820 км - больше, чем расстояние от Москвы до Питера. Только в прошлом году уложили 127 км дорожного полотна. В 2019 году строители пообещали построить еще более 100 км трасс, а еще десятки новых мостов, тоннелей и эстакад.

В среднем транспортный поток движется по столице со скоростью 53 км в час

С большей скоростью поехал и общественный транспорт. Ему ускорение во многом придала отмена турникетов. "На большинстве маршрутов время в пути для пассажиров сократилось от 5 до 25 минут. Автобусы стали делать почти на 20% больше рейсов", - сказал Ликсутов. К тому же едут они сейчас по "выделенкам", которых построено уже 324 км. В текущем году будет запущено еще 32 км. Возвращаются на улицы города трамваи - для них в 2018-м обособлено более 50 км трамвайных путей, а в планах года - еще 60 км. Это в свою очередь также сокращает в два-три раза время поездки.

В Москве автохам напал на "скорую помощь"

Все большую роль играют метро, МЦК и пригородные электрички, которые тоже становятся полноправным городским видом транспорта. В общей сложности в них добавилось лишь за год 750 тысяч новых пассажирских мест. Когда рядом с домом появляется новая станция подземки или МЦК, многие москвичи без сожаления оставляют дома автомобиль. 3,15 миллиарда поездок по рельсам совершили москвичи за прошлый год, сообщил Ликсутов. Началось движение и по третьему главному пути магистрали Одинцово-Москва - одному из этапов первого Московского центрального диаметра. "Количество пассажиров там мгновенно увеличилось на 23%", - отметил заммэра. Целиком этот диаметр и еще один - Нахабино-Подольск, запустят в конце 2019-начале 2020 года. О том, что московские метростроители в прошлом году побили все рекорды, открыв 17 станций, "РГ" уже сообщала. В этом году они обещают ввести еще 14 новых станций.

Фото: kinopoisk.ru
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Находят своих пассажиров и альтернативные виды транспорта. Например, с момента запуска в прошлом июне нового сервиса горожане арендовали электросамокаты 140 тысяч раз! А на велосипедах, взятых напрокат, ежедневно совершали в теплое время года по 25 тысяч поездок. Растет и популярность каршеринга: сейчас на этих автомобилях москвичи по рабочим дням делают около 65 тыс. поездок. В 2018 году их автопарк обзавелся 11,5 тыс. новых машин. Всего же в нем насчитывается уже 16,5 тыс. автомобилей.

По словам Максима Ликсутова, Москва дает выбор: пользоваться личным авто или городским транспортом.Фото: Сергей Михеев

С 2010 года число погибших в ДТП в Москве сократилось на 40%. Все это не только результат качественной работы Госавтоинспекции и "Дорожного патруля" ЦОДД, но и программы "Моя улица", в ходе реализации которой с 2011 года благоустроено и реконструировано 350 улиц, магистралей и общественных пространств. Все они становятся продуманнее, благодаря чему и у водителей, и у пешеходов все меньше причин для нарушения правил. Еще одной заслугой проекта Ликсутов считает, что он буквально вывел москвичей на свежий воздух - с 2010 года в городе удвоилось число пеших прогулок. Заммэра подчеркнул, что цель всех нововведений и инфраструктурных проектов - дать москвичам выбор: пользоваться личным авто или городским транспортом. При этом оба способа передвижения должны быть одинаково комфортными. Такая политика позволяет столице более грамотно перераспределять транспортные потоки.

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