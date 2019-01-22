Средства из фонда капремонта пустят на восстановление антенн

Минкомсвязь и минстрой намерены оперативно проработать вопрос о возможности использования средств фондов капремонта для восстановления систем коллективного приема эфирного телевидения.

В ближайшее время планируется провести специальное совещание, чтобы снять все нормативные препоны, которые мешают регионам уже сейчас брать средства из фондов на создание систем коллективного доступа цифрового эфирного телевидения. Об этом шла речь на селекторном совещании Координационного штаба по подготовке к отключению аналогового вещания в РФ, которое провел во вторник замглавы минкомсвязи Алексей Волин.

Основным вопросом повестки был переход на "цифру" 20 субъектов РФ, которые вошли во вторую очередь отключения аналогового вещания федеральных телеканалов. 15 апреля 2019 года это должно произойти в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Сахалинской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Чувашской республиках, Ставропольском крае, республиках Калмыкия и Мордовия, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Чтобы удешевить установку спутникового оборудования там, где не ловит эфир, власти формируют коллективные заявки на "тарелки"

Но обсуждался и опыт семи регионов, которые перейдут на "цифру" уже 11 февраля. Его планируется учесть в дальнейшем. Например, в Ярославле организовали бригады из социальных работников, которые помогают подключать приставки, выбирать оборудование, отметила в беседе с "РГ" глава департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи России Екатерина Ларина. Чтобы удешевить установку спутникового оборудования, там где не ловит эфир, власти ряда регионов формируют коллективные заявки на "тарелки". Есть и те, кто отказывается от услуг волонтеров. Представители Удмуртии высказали опасения к формату работы с населением через волонтеров, под их видом могут приходить мошенники, уточнила Ларина.

Тюмень поделилась опытом привлечения в качестве волонтеров активных пожилых жителей области - так называемая категория "серебряные волонтеры". Там 906 волонтеров, которые приходят на помощь своим ровесникам, помогают и выбрать оборудование, и подключить приставку, отметила Ларина.

В Калмыкии проводятся регулярные сельские сходы с презентациями и разъяснениями о цифровом телевизионном оборудовании. В Ямало-Ненецком автономном округе уже разработан четкий план-график по обеспечению до 30 марта монтажа и подключения оборудования для льготного приема федеральных каналов посредством спутникового телевидения в тех населенных пунктах, которые находятся вне зоны эфирного наземного вещания.

В Чувашии региональные власти компенсируют 1700 рублей на оборудование в зоне эфирной цифры и 6500 рублей на спутниковое оборудование. "Компенсацию на подключение к цифровому телесигналу практически у всех регионов можно использовать как на приобретение приставки и подключение старого телевизора, так и для частичной компенсации современной модели телевизора. Сейчас они есть в продаже по цене от шести тысяч рублей", - отметила Ларина.

7 субьектов РФ перейдут на "цифру" уже 11 февраля, еще 20 регионов - 15 апреля

Проработана и в ближайшее время будет официально оформлена совместная инициатива крупных торговых сетей и "Почты России" об обеспечении населения оборудованием для приема эфирного цифрового телевидения в различных ценовых сегментах. В рамках меморандума стороны планируют обеспечить возможность заказа и быстрой доставки оборудования, если его нет в наличии, возврата оборудования, если оно не подошло по каким-то параметрам. Почтальоны будут готовы в отдаленных населенных пунктах принять заказ, доставить приставки, разобраться с оборудованием. Меморандум будет заключен под эгидой минкомсвязи и минпромторга.