Тверской районный суд Москвы арестовал 750 миллионов долларов, которые компания "Сумма" получила от продажи доли в крупнейшей российской портовой компании "Новороссийский морской торговый порт".

Именно эту сумму покупатель доли порта "Транснефть" перевела братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Следователи и суд посчитали, что эти деньги могут уйти в офшоры, поэтому на них наложен арест в счет обеспечительных мер. В сентябре прошлого года был вынесен судебный запрет на распоряжение имуществом компании-продавца, то есть "Суммы". Кроме того Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска временного управляющего ОАО "ГлобалЭлектроСервис" о взыскании солидарно 17,1 миллиарда рублей с владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц. В связи с блокировкой денежных средств на его счетах Зиявудин Магомедов не смог выплатить долги по кредитам принадлежавшей ему компании Якутской топливно-энергетической компании. И теперь она может уйти с молотка за долги.

Напомним, братья Магомедовы, а также третий фигурант дела, экс-глава строительной компании "Интекс" Артур Максидов, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, а также по части 4 статьи 160 - присвоение или растрата в особо крупном размере. Следствие считает, что они создали преступное сообщество.