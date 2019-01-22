Техникумы и колледжи активно меняют учебные программы и набор специальностей, подстраиваясь под потребности рынка образовательных услуг. Многим среднеспециальным учебным заведениям удалось найти собственную нишу и достичь определенных успехов в подготовке кадров для той или иной отрасли. Успехом, к слову, называют почти стопроцентное трудоустройство выпускников на предприятиях-партнерах, топ-менеджмент которых еще пять лет назад не планировал сотрудничества с техникумами. Теперь же представители бизнеса активно участвуют и в корректировке учебных программ, и в практическом обучении начинающих специалистов.

Слово "надо"

Тренд на такое сотрудничество впервые в Черноземье обозначили белгородцы. Почти семь лет назад там каждый ссуз получил "якорного" работодателя, готового не просто формировать заказ на специалистов, но и инвестировать в материальную базу техникума или колледжа, помогать в организации практических занятий - а они заняли процентов 70 всего учебного плана. Также пришлось возродить институт наставничества среди профессионалов, которые уже успешно трудятся на предприятиях.

Сегодня почти не вспоминают, что вся эта реформа началась с помощью административных методов - по инициативе главы региона - и проходила болезненно. Преподаватели-теоретики не хотели "отдавать часы" практикам. Последние - выходцы из числа обычных специалистов-производственников - постигали азы педагогики прямо на рабочем месте. Кадровый состав менялся, некоторые учебные заведения подвергли слиянию. Помимо этого, нужно было сделать главное - найти общий язык с работодателями: ведь постепенно, помимо якорного, каждый ссуз "оброс" еще массой предприятий-партнеров.

Теперь больше половины выпускников белгородских школ выбирают для первого образования не вузы, а колледжи. При этом документы подают уже с четким намерением не просто выучиться, а работать на конкретном предприятии-"якоре". А уже во время практики многие получают в дополнение к стипендии зарплату настоящего специалиста. Когда реформа только началась, о конкурсе в техникумы подумать не могли, но теперь это реальность: за одно бюджетное место приходится бороться на конкурсе аттестатов трем-пяти абитуриентам.

Этот опыт стали все активнее повторять в соседних регионах. Только процесс идет, можно сказать, стихийно.

Снова в кадре

В Липецкой области о реформе системы подготовки рабочих кадров заявил врио главы региона Игорь Артамонов. Он впервые назвал высокую квалификацию специалистов конкурентным преимуществом региона и одним из факторов инвестиционной привлекательности территории: ведь бизнес приходит туда, где ему не надо заботиться о глобальной переподготовке людей для работы в своих цехах.

Более половины выпускников белгородских школ выбирают для первого образования не вузы, а колледжи

Пока же дефицит таких кадров ощущают нас себе практически все липецкие инвесторы. В центрах занятости, в свою очередь, подчеркивают, что вакансий сварщиков, токарей, фрезеровщиков, владеющих навыками работы на станках с числовым программным управлением, а также специалистов автоматизации производственных процессов и мехатроников - полным полно. Нужны региону и робототехники, и способные управлять новейшими сельскохозяйственными машинами инженеры и механики. Однако система их подготовки меняется пока очень медленно, хоть и небезуспешно.

Примечательно, что первыми ветер перемен в отрасли почувствовали в старейших ссузах региона. Так, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства сегодня работает в полторы смены - из-за популярности среди молодежи и пула работодателей.

- У нас стопроцентное трудоустройство выпускников, - рассказывает директор учебного заведения Роман Подмарков. - Как мы нашли работодателей-партнеров? Да даже не могу сказать... Они сами к нам идут и идут. Конечно, самый крупный - наш Новолипецкий меткомбинат, но есть и, к примеру, владельцы автосервисов. То есть - представители малого бизнеса.

Предприниматели часто помогают колледжу, предоставляя свои площадки для практики. Есть вещи, которым в любой профессии надо учиться, стоя рядом с профессионалом. Роман Подмарков подчеркивает: это и есть наставничество, только пока его так не называют.

- Мы с каждым годом чувствуем все большую заинтересованность в наших услугах, - поясняет директор. - Но и сами стараемся повышать планку.

На вопрос, почему те же автосервисы не могут объединиться и открыть собственный учебный центр - ведь практики там хоть отбавляй, ответа пока нет. Роман Подмарков отмечает, что, возможно, дело в том, что студенты ссузов участвуют в различных конкурсах и олимпиадах профмастерства. Ездят по стране "себя показать и на других посмотреть".

- К тому же мы даем среднее образование, социализируем учащихся, - продолжает он. - Сегодня это важно в любой сфере: иметь базовые знания и уметь общаться с людьми.

В свою очередь, работодатель делает все возможное, чтобы будущий специалист пришел на рынок максимально подготовленным: ведь бизнесу это очень выгодно - не тратить время на переобучение.

О важности деталей

На Михайловском ГОКе этот принцип поняли давно и стали инвестировать в учебные заведения, начиная с детских садов. Проще говоря, прививали лояльность к градообразующему предприятию. Однако только этим молодые кадры не удержишь. Поэтому в ремонтно-механическом управлении комбината решили сотрудничать с Железногорским политехническим колледжем, причем весьма своеобразно. Будущим токарям и фрезеровщикам, по сути, дают заказ на выполнение самых серьезных работ, и если те справляются - получают хорошие деньги. Так, на занятиях по производственному обучению вчерашние школьники изготавливают детали для машин, которые потом используются специалистами ремонтно-механического управления комбината. Сейчас уже немалая часть техники действует благодаря мастерству студентов.

Директор колледжа Иван Хатюхин пользу от этого проекта объясняет просто.

- У нас студент не просто "механически" обучается, - рассказывает он, - а изучает технологию и экономику. Смотрит в наряд - там норма времени: сколько должен изготовить продукции за час-два. Это очень важно для станочника.

Точно так же работают штатные специалисты комбината. Начальник ремонтно-механического управления Андрей Шалагин называет этот процесс "макетом" работы на реальном производстве.

- У нас выстроена целая цепочка, - уточняет Шалагин. - Каждая деталь, которая обрабатывается ребятами, маркируется их номером. После чего проходит процедура технического контроля нашим специалистом ОТК. И тем, кто не допустил брака, выпустил определенное количество деталей, выплачивается вознаграждение за выполненную работу.

Однако в этой ситуации важен и психологический настрой студентов: уже на втором курсе они получают возможность успешно работать на ведущем предприятии региона, и если решат продолжить обучение, то вполне осознанно.

Прямая речь

Игорь Артамонов, врио главы Липецкой области:

- Перепрофилирование на новые специальности, создание системы переподготовки кадров, высокотехнологичного образования - наша стратегическая задача. Все начинания в этой сфере будут однозначно поддержаны. У нас есть успехи, есть и победители чемпионатов рабочих профессий WorldSkills. Но мы должны готовить таких специалистов не штучно, а массово. К сожалению, пока учреждения среднего специального образования в регионе с этим не справляются. Ситуацию необходимо менять.