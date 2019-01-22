В "Архангельском" к 2020 году появятся новые экспозиции и концертные залы

В этом году музей-усадьба "Архангельское" отмечает 100-летний юбилей. Сейчас идет масштабная реставрация музея: отреставрировано 13 памятников, 137 парковых скульптур, три картины, частично модернизовано фондовое оборудование для музейных предметов, разработан новый фирменный стиль, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Министр культуры РФ Владимир Мединский и вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак осмотрели Западный флигель дворца, храм-памятник Екатерине II, "Чайный домик", Малый дворец "Каприз" и "Колоннаду" (бывший храм-усыпальница).

"Это уникальная территория с точки зрения культурно-исторического наследия и с точки зрения рекреационного пространства", - отметил после осмотра объектов Дмитрий Козак, добавив, что он ничуть не уступает Версалю, а во многом превосходит его.

"Это первый этап раскрытия помещения, он продолжится дальше - и в этом году, и в 2020 году тоже. Затем каждое из этих помещений будет наполнено музейной жизнью, экспозициями, концертными площадками, музыкальными залами. Огромное внимание будет уделяться дальнейшему благоустройству территории и парка, здесь будет создана инфраструктура для прогулок с детьми, для семейного отдыха, для питания. Кроме того, летом этого года заработают фонтаны", - рассказал глава Минкультуры России.

К юбилею музей готовит новые проекты в отреставрированных исторических зданиях и помещениях, а также расширит спектр музейных услуг и улучшит инфраструктуру приема посетителей. В храме-усыпальнице появится мультимедийный центр, в Западном флигеле будет воссоздана Каретная галерея, а на втором этаже Малого дворца "Каприз" появится экспозиции открытого хранения предметов из коллекции керамики, стекла и металла. Также начнется благоустройство территории парка, будут проведены работы по модернизации интернет-сетей и сотовой связи. Ожидается, что все основные работы будут закончены в 2020 году.