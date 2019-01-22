В Курске умер основатель Театра юного зрителя

Не стало основателя и руководителя Курского театра юного зрителя Игоря Селиванова. Родственники сообщили об этой утрате накануне, информация появилась в официальном Telegram-канале администрации Курской области/

В Курск Игорь Селиванов приехал в 1964 году: тогда молодого актера пригласил Драматический театр имени Пушкина. Через год в городе стараниями Селиванова появился ТЮЗ "Ровесник", который за эти годы привил любовь к сцене сотням курян и стал первым шагом к актерской карьере для пяти народных и 15 заслуженных артистов России.

Сам Игорь Селиванов - заслуженный деятель искусств России, почетным работник культуры и искусства Курской области, лауреат театральной премии имени Буренко "Человек года" и кавалер ордена "Знак почета".