В московском метро предложили запретить сидеть нога на ногу

Привычка некоторых людей сидеть в вагоне метро, закинув одну ногу на другую, раздражает многих. Такие пассажиры не только мешают стоящим рядом гражданам, грозя испачкать их одежду, но и препятствует свободному проходу. Особенно ощутимый дискомфорт создается в часы пик при плотном пассажиропотоке.

В связи с этим активисты Российской общественной инициативы выступили с предложением запретить в московском метро столь вольготную позу.

"У нас в метро стали напоминать, чтобы снимали рюкзаки со спины. К сожалению, такое же напоминание нужно, чтобы пассажиры не клали ногу на ногу, сидя в вагоне поезда. Это мешает стоять или проходить другим пассажирам, а также пачкает их одежду", - сказано в опубликованном на сайте организации документе.

На данный момент петицию подписали 174 человека, однако для того, чтобы инициативу рассмотрели на региональном уровне необходимо еще 99826 голосов.

Отметим, что это далеко не первая попытка борьбы за удобство поездки в метро для всех пассажиров. Так, в декабре прошлого года член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов отмечал, что в столичном парламенте хотят рассмотреть вопрос о штрафах за поездку в вагоне метро с кофе и другими горячими напитками, так как это представляет потенциальную опасность для рядом находящихся пассажиров. А в сентябре 2018 года петербургская активистка в метро обливала водой мужчин, сидящих с раздвинутыми ногами. В титрах к выложенному в Сеть видеоролику отмечалось, что в воду также был добавлен хлорный отбеливатель.