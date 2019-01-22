Новости

Александру Кокорину грозит замена коленного сустава 13:13
На тверcком предприятии найден первый в 2019 году бешеный енот 13:12
На шахте в Коми обрушилась порода 13:08
Генерал ВВС США объяснили, зачем F-16 перекрасят под Су-57 13:05
В Кремле рассказали об ожиданиях от ВАДА 12:57
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon 12:56
В Барнауле школьница провалилась в колодец 12:55
В Новосибирске две маршрутки с пассажирами столкнулись лоб в лоб 12:52
Назван город, где чаще всего носят натуральный мех 12:47
В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию 12:45
В Южной Корее с размахом отметят годовщину Олимпиады в Пхенчхане 12:45
Пенсионные накопления россиян выросли на 7,2 миллиарда рублей 12:45
Путин встретится с Додоном 12:43
Путин и Абэ выйдут к журналистам с заявлениями 12:38
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии 12:32
ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из "черного списка" по Украине 12:29
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак 12:20
СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу Вышинского 12:20
Рэперы уличили Ариану Гранде в плагиате, расизме и автозагаре 12:15
Роналду догнал Месси по числу незабитых пенальти за карьеру 12:14
Аксенов подтвердил гибель 14 моряков в Керченском проливе 12:14
Астрономы сообщили о возросшей угрозе столкновения Земли с астероидом 12:08
Взрыв парализовал работу банка в Новосибирске 12:04
На Дону прокуратура проверит социальную выплату в 47 рублей 11:58
В московском метро предложили запретить сидеть нога на ногу 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 11:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московском метро предложили запретить сидеть нога на ногу

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Привычка некоторых людей сидеть в вагоне метро, закинув одну ногу на другую, раздражает многих. Такие пассажиры не только мешают стоящим рядом гражданам, грозя испачкать их одежду, но и препятствует свободному проходу. Особенно ощутимый дискомфорт создается в часы пик при плотном пассажиропотоке.

В связи с этим активисты Российской общественной инициативы выступили с предложением запретить в московском метро столь вольготную позу.

"У нас в метро стали напоминать, чтобы снимали рюкзаки со спины. К сожалению, такое же напоминание нужно, чтобы пассажиры не клали ногу на ногу, сидя в вагоне поезда. Это мешает стоять или проходить другим пассажирам, а также пачкает их одежду", - сказано в опубликованном на сайте организации документе.

Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое

На данный момент петицию подписали 174 человека, однако для того, чтобы инициативу рассмотрели на региональном уровне необходимо еще 99826 голосов.

Отметим, что это далеко не первая попытка борьбы за удобство поездки в метро для всех пассажиров. Так, в декабре прошлого года член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов отмечал, что в столичном парламенте хотят рассмотреть вопрос о штрафах за поездку в вагоне метро с кофе и другими горячими напитками, так как это представляет потенциальную опасность для рядом находящихся пассажиров. А в сентябре 2018 года петербургская активистка в метро обливала водой мужчин, сидящих с раздвинутыми ногами. В титрах к выложенному в Сеть видеоролику отмечалось, что в воду также был добавлен хлорный отбеливатель.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
В Давосе откроется Всемирный экономический форум
Взрыв парализовал работу банка в Новосибирске
Бутина вышла на связь с родными после недельного молчания
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак