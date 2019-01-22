В Москве девушка избила водителя и угнала такси

В центре Москвы 27-летняя девушка избила таксиста и уехала на его машине.

Как рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД столицы Юрий Титов, драка между водителем и девушкой произошла на Садовой-Самотечной улице. Пассажирка заявила, что таксист слишком много требует за проезд, и начала его избивать. Потом она выгнала оторопевшего мужчину из-за руля и уехала. Водителя потом госпитализировала "скорая помощь" - он получил тяжелые травмы.

В городе немедленно ввели план "Перехват" и нашли угнанное такси на Ленинградском шоссе. Там же задержали и подозреваемую - она доехала на машине до своего дома. Против нее возбудили уголовное дело. Девушку заключили под стражу.