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22.01.2019 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье почтальона наградили за спасение пенсий от грабителя

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Жительница подмосковного Подольска Валентина Тырина получила награду от "Почты России". Знак "За мужество" и денежная премия были вручены ей за то, что она отбила у грабителя сумку с пенсиями стариков.

Пенсионные накопления россиян выросли на 7,2 миллиарда рублей

Инцидент произошел 16 января. В тот день Валентина Тырина, которая трудится почтальоном в Подольске, разносила пенсии по квартирам пожилых людей. Внезапно в одном из подъездов погас свет и на Тырину напал мужчина с электрошокером. Он попытался отобрать сумку, но храбрый почтальон оказала нападавшему сопротивление. "Не знаю, откуда у меня силы взялись, но сумку я держала крепко. А другой рукой отбивалась от нападавшего. Не помню, сколько это длилось, но спугнули его жильцы дома, которые вышли из квартиры на мои крики", - рассказывает Валентина.

Нападавшему, к сожалению, удалось скрыться. А отважному почтальону начальство предложило взять больничный - ну или так отдохнуть несколько дней, оправиться от шока. Тырина отказалась: "На работе я, наоборот, отвлекаюсь от воспоминаний. Героем себя не ощущаю, главное было защитить деньги, которые ждали пенсионеры". "Почта России" по достоинству оценила мужество подольского почтальона, вручив Валентине Тыриной знак, которым награждаются сотрудники, рисковавшие жизнью во время исполнения своих трудовых обязанностей.

Происшествия Преступления Криминал Компании Связь Почта России Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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