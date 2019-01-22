В Рязани разработали уникальный тренажер для хирургов

В Рязанском медуниверситете (РязГМУ) разработали и запатентовали тренажер по зашиванию. Его уникальность в доступности использования и максимальном приближении к клиническим условиям, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Тренажер разработан сотрудниками кафедры общей хирургии РязГМУ Александром Инютиным, Андреем Федосеевым и Сергеем Муравьевым. Его предназначение - обучение хирургов технике ушивания ран брюшной полости.

- Лучшим для освоения указанного навыка, безусловно, является трупный материал, что обеспечивает обучение в условиях, приближенных к реальным. Но существующая сложность хранения материала, ограниченная доступность при групповых занятиях, невозможность восстановления отработанного материала говорят о недостатках подобных занятий, - пояснили в минздраве, отметив недостаток существующих тренажеров в их не слишком хорошей имитации клинических условий.

Новый тренажер для хирургов представляет собой жесткую конструкцию со стационарным и подвижным зажимами и фиксаторами, а также использованием в качестве имитации брюшной стенки специальных материалов. Система позволяет регулировать натяжение тканей и другие нюансы реальных операций. Имеется также разметка для оптимального выбора расстояния между стежками и их длину. Все это дает возможность отрабатывать навыки технически правильного наложения швов.

Этот медицинский тренажер уже опробован на кафедре общей хирургии РязГМУ. Разработчики уточняют, что он служит не только для совершенствования хирургических навыков студентов и ординаторов, но и для обучения новым способам наложения швов практикующих хирургов.

- Отработка навыков ушивания брюшины, апоневроза, подкожно-жировой клетчатки, кожи позволит исключить ошибки оперативной техники, что призвано сократить риск возникновения возможных послеоперационных осложнений, - подчеркнули в минздраве.