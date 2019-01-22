В Воронеже 19 человек отравились шаурмой

Число госпитализированных с пищевым отравлением жителей Воронежа выросло до 19 человек, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Ранее медики сообщали о 15 пациентах.

Все отравившиеся отведали шаурмы из одного и того же павильона, а затем обратились за медицинской помощью с жалобами на боли в животе, высокую температуру и диарею.

- С 16 по 18 января бригады скорой помощи доставили в областную больницу 15 человек в состоянии средней тяжести, у шестерых диагностирован сальмонеллез. За последние дни в больницу поступили еще четыре человека. Никого пока не выписали, больные получают необходимое лечение и идут на поправку, - рассказали в департаменте.

Роспотребнадзор тем временем проверил киоск с шаурмой и по результатам анализов приостановил его работу.