Верхневолжские регионы взяли "повышенные социальные обязательства"

Бюджеты верхневолжских областей на 2019 год оказались очень разными по соотношению доходов и расходов, но все их объединяет одно: львиная доля средств по-прежнему направляется на выполнение социальных обязательств, образование и здравоохранение.

Подросли до профицита

Пожалуй, самый оптимистичный основной финансовый документ в этот раз приняла Костромская облдума. Благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета в 7,1 миллиарда рублей ко второму чтению документа общий объем доходов костромской казны вырос до 32 с половиной миллиардов, или на 28 процентов. Что при расходах в 29,8 миллиарда позволило сформировать бюджет с очень солидной - 2,8-миллиардной - профицитной "подушкой безопасности".

При этом расходы на здравоохранение по сравнению с 2018 годом увеличатся в 1,7 раза - до 3,7 миллиарда рублей, областной дорожный фонд "подрастет" на 42 процента - до 4,6 миллиарда. На развитие экономики в рамках девяти госпрограмм заложено 6,6 миллиарда, что на 29 процентов выше прошлогоднего.

Сфера образования получит 5,7 миллиарда рублей, причем в этой статье учтены не только расходы на содержание учреждений образования, зарплату педагогов, но и на строительство двух школ в областном центре, обновление материально-технической базы, создание условий для занятий физкультурой и спортом на селе. На соцполитику предусмотрено 7,5 миллиарда. И, по мнению костромских парламентариев, этого достаточно, чтобы выполнить все обязательства, предусмотренные областным законодательством, то есть сохранить льготы, выплаты и компенсации ветеранам труда, многодетным семьям, труженикам тыла, малообеспеченным гражданам и другим льготным категориям.

- Бюджет принят беспрецедентный - более 32 миллиардов рублей, - с удовлетворением констатировал председатель Костромской областной думы Алексей Анохин. - Мы подросли и по собственным налоговым поступлениям - планируем на 2019 год 18,5 миллиарда. Это стало возможно благодаря финансовой политике. Мы наладили конструктивное сотрудничество с министерством финансов РФ, правительством, которые помогли региону и выделили плюсом 7,5 миллиарда рублей. То есть в целом федеральная финансовая помощь составила свыше 14 миллиардов. Кроме того, у нас начинают работать нацпроекты - это проекты развития, поэтому стабильно движемся вперед. Мы почти единогласно приняли ответственность на себя и проголосовали за зарплаты, меры соцподдержки, строительство новых школ, детских садов, учреждений здравоохранения.

Профицитный бюджет, хотя и с более скромной "вилкой" между доходами и расходами, чем у костромичей, приняли и ивановцы. Общие доходы их казны в будущем году должны составить 40 миллиардов 770 миллионов рублей, расходы - на 357 миллионов меньше.

Благодаря поступлениям дополнительных средств из федерального бюджета в развитие ивановского здравоохранения в наступившем году в общей сложности будет вложено 6,2 миллиарда рублей, образования - 8,2, транспортной системы - 4,3 миллиарда. 645 миллионов направлены на строительство и реконструкцию очистных сооружений в рамках проекта сохранения и предотвращения загрязнения Волги. Больше средств, чем в 2018 году, выделено в регионе на культуру, поддержку малого и среднего предпринимательства, фермерства и сельской кооперации. На соцподдержку предусмотрено 8,6 миллиарда.

- В регионе установлены 79 видов выплат, которые получает около трети населения области. Все эти направления будут обеспечены финансированием, - заверила спикер регионального парламента Марина Дмитриева.

Помощь - адресная

В Ярославской области третий год подряд формируют бездефицитный бюджет. В том числе благодаря этому в регионе смогли до минимума притормозить рост госдолга. Так, например, с сентября 2017 года по декабрь 2018-го госдолг вырос примерно на 600 миллионов рублей - с 35,6 до 36,16 миллиарда. Тогда как только за "дефицитный" 2016 год он подскочил сразу на четыре миллиарда.

В Ивановской области установлены 79 видов выплат, которые получает около трети населения региона. Все эти выплаты будут обеспечены финансированием

Доходы и расходы ярославской казны в наступившем году, по расчетам, должны составить 71,16 миллиарда рублей. Из них собственные доходы - 58,6, безвозмездные федеральные поступления, в том числе на нацпроекты, - 12,5 миллиарда. Кстати, в облдуме сообщили, что собственные доходы сейчас демонстрируют заметный рост.

- Только за третий квартал 2018 года налоги и сборы выросли на 14 процентов по отношению к предыдущему периоду. То есть реализуемая в регионе инвестиционная программа работает: привлекаются средства, запускаются предприятия, создаются рабочие места, - говорит заместитель председателя Ярославской облдумы Николай Александрычев.

68 процентов средств ярославского бюджета направлено на социальные статьи, причем по многим из них финансирование увеличено. На здравоохранение предусмотрено больше 10,6 миллиарда, образование и молодежную политику - 19,6, соцподдержку - больше 11 миллиардов, благодаря чему на четыре процента проиндексированы выплаты для наиболее социально незащищенных слоев населения и на 10 процентов повышены стипендии для студентов ссузов.

Однако, чтобы удержаться в рамках бездефицитности, в этом году ярославские власти пошли на непопулярные меры и ввели для получателей льгот принцип нуждаемости. Например, питаться в школьных столовых за полцены смогут лишь те ученики начальных классов, в семьях которых доход на каждого не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума, а это чуть больше 15 тысяч рублей. Те же условия должны быть соблюдены и при получении компенсаций по оплате детсада (за исключением многодетных семей). А компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг теперь смогут получать члены семей не всех сельских педагогов, а только доработавших до пенсии.

С дефицитом, но со льготами

Во Владимирской и Тверской областях сверстали бюджеты примерно с одинаковым дефицитом - в два миллиарда рублей. Кстати, и основные бюджетные показатели в этих регионах довольно близки: у владимирской казны доходы - 61,7 миллиарда рублей, расходы - 63,7, у тверской доходы - 64,5 миллиарда, расходы - почти 66 с половиной.

67 процентов владимирского бюджета тоже направляется на соцсферу: на образование - больше 15 миллиардов рублей, здравоохранение - 11,6, соцполитику - больше 13. Причем по всем статьям по сравнению с 2018 годом благодаря помощи из федерального бюджета произошел рост на шесть - девять с лишним процентов. Кстати, владимирцы, как и ярославцы, проиндексировали социальные выплаты населению, только в чуть большем объеме - на пять процентов.

67 процентов владимирского бюджета направляется на соцсферу: на образование 15 миллиардов рублей, на здравоохранение - 11,6

Почти на 17 процентов, до шести миллиардов рублей, увеличился объем дорожного фонда. На четверть - до 2,6 миллиарда - вырастут расходы на расселение непригодного жилья, благоустройство, строительство социального жилья, льготную ипотеку и обновление коммуникаций. А вот расходы на сельское хозяйство, наоборот, несколько снизятся (на 1,2 процента - до 1,9 миллиарда), поскольку сокращены объемы поддержки отрасли на федеральном уровне. Но упор будет сделан на мясное скотоводство, рыбоводство и кролиководство. Кроме того, заложены средства на инвестиционный проект производства сыра, на возрождение льноводства, лизинг для животноводческих комплексов, обеспечение ветеринарной безопасности.

В планах Тверской области на следующий год - участие во всех 12 национальных проектах в рамках Стратегии-2024. В частности, у региона большие планы на ремонт автодорог, в том числе в областном центре. Работы намечены во всех районах Твери - Центральном, Московском, Заволжском, Пролетарском. Собираются капитально отремонтировать путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе, проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге и другие объекты. В программе также строительство и реконструкция дорог к социально значимым и туристическим объектам региона и территориям экономического развития. В целом объем областного дорожного фонда в 2019 году составит более 10 миллиардов рублей - на 30 процентов больше, чем в 2018-м.

На развитие сферы образования тверитяне направили около 14 миллиардов рублей, на соцзащиту - больше 9,6 миллиарда. В регионе тоже проиндексированы социальные выплаты населению - на 2,8 процента с 1 февраля 2019 года, а также сохранены имеющиеся льготы. Например, здесь существуют ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, а также третьего и последующих детей. А бесплатным горячим питанием обеспечены абсолютно все ученики начальных классов региона, в отличие от Ярославской области, где завтраки за полцены доступны теперь только детям из малообеспеченных семей.

- Если говорить об особенностях бюджета на ближайшие три года, то в первую очередь я бы отметил резкое увеличение поддержки со стороны федерального центра на реализацию майского указа президента № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - подвел итог работы над основным финансовым документом председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. - То есть в рамках реализации нацпроектов в регион приходят целевые бюджетные средства. Это будет способствовать улучшению качества жизни населения. Наша задача на ближайшие годы - правильно реализовать эти средства, а для этого необходим контроль. К этим вопросам будут активно подключаться и депутаты областного парламента.