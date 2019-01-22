Видео: Под Москвой у банды изъяли около 200 кг наркотиков

Столичные полицейские пресекли деятельность наркогруппировки, торговавшей смертельным зельем и оружием. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Задержаны два сообщника, у которых обнаружено и изъято более 190 килограммов наркотиков и психотропных веществ, в том числе 144 килограмма гашиша, 18 килограммов марихуаны, 13,7 килограмма мефедрона, 15 килограммов амфетамина, а также кокаин, 10 тыс. таблеток "МДМА", 4 тысячи марок ЛСД и другая отрава, - рассказала Волк.

По ее словам, участники криминального бизнеса арендовали 10 гаражных боксов в Москве, Красногорске, Дзержинске, Лыткарино, Видном и Раменском. Их использовали для хранения и фасовки запрещенных веществ. Все расчёты с покупателями происходили через интернет-магазин с использованием электронных платёжных систем. Затем им сообщалось место тайника с наркотиками.

Кроме того, изъяты пистолет иностранного производства с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, револьвер системы Нагана, переделанный для стрельбы боевыми патронами сигнальный пистолет, а также свыше 1,7 тысячи патронов различного калибра. Волк добавила, что местонахождение тайников с оружием подозреваемые также сообщали через интернет.

Оба злоумышленника арестованы. Уголовное дело возбуждено по двум серьезным статьям УК, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Расчеты с покупателями происходили через интернет-магазин с помощью электронных переводов, а потом клиентам сообщалось место тайника с наркотиками или оружием.

Сыщики продолжают расследование, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, в ноябре прошлого полиция раскрыла крупную наркобанду, изъяв почти одну тонну наркотиков. Преступники занимались производством и распространением смертельного зелья в 20 российских регионах.

