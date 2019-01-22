Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на четыре километра

Пепловый выброс произошел вулкане Шивелуч на Камчатке во вторник днем.

По информации регионального ГУ МЧС, которое ссылаются на данные группы KVERT, пепловый шлейф растянулся к западу от исполина.

"Выпадения пепла в населенных пунктах края не зафиксировано", - сообщается на сайте ведомства.

Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.