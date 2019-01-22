Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на четыре километра

Новости

На Байкале открыли неизвестные виды тли 11:34
В Поволжье подняты по тревоге расчеты противовоздушной обороны 11:30
Из Геленджика к месту ЧП в Черном море вылетел Ми-8 11:29
Красноярские ученые нашли применение рыбным костям в космосе 11:24
В Ростовской области заключенные напали на сотрудников колонии 11:23
Беларусь планирует вступить в ВТО к середине 2020 года 11:20
Актер Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и отказался толстеть 11:20
В суд поступил иск об изъятии в пользу государства имущества Шестуна 11:13
В загоревшихся в Черном море судах было 4,5 тысячи тонн топлива 11:12
В Курске умер основатель Театра юного зрителя 11:10
В Индии найдены драгоценности возрастом 2300 лет 11:00
Саперный радар нашел подземный город под Ростовом 11:00
The Nation: США сами подталкивают Россию к нарушению ДРСМД 10:59
В Рязани разработали уникальный тренажер для хирургов 10:55
Уровень рождаемости в Китае упал до рекордного минимума 10:50
Видео: В центре Минска поселилась редкая морская утка 10:48
На Камчатке возбудили уголовные дела после драк в женской колонии 10:46
В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда 10:41
Под Красноярском полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку 10:35
В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья 10:33
В новой Москве эвакуировали школу из-за угрозы взрыва 10:32
В Тюмени из-за неисправной печи погибли три человека 10:14
БелАЗ увеличил экспорт почти до 1 млрд долларов 10:10
Минтранс рассмотрит обращение о "невозвратных" тарифах на плацкарт 10:06
Меган Маркл встретилась с премьером Новой Зеландии без свидетелей 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на четыре километра

Текст: Юлия Гарднер

Пепловый выброс произошел вулкане Шивелуч на Камчатке во вторник днем.

По информации регионального ГУ МЧС, которое ссылаются на данные группы KVERT, пепловый шлейф растянулся к западу от исполина.

Фото: iStock
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

"Выпадения пепла в населенных пунктах края не зафиксировано", - сообщается на сайте ведомства.

Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Давосе откроется Всемирный экономический форум
В новосибирском банке прогремел взрыв
Депутат Рады рассказал о "позорном провале" Украины
Бутина вышла на связь с родными после недельного молчания
СМИ рассказали о драке Богомолова с Виторганом в центре Москвы