На Бурейском водохранилище начался первый этап взрывных работ

Первые подрывы произвели военные 22 января в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе, где в начале декабря сошел оползень, обрушилась часть сопки, и образовался затор из скального грунта.

"Работы проводятся согласно плану, о каких-то результат говорить еще рано", - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Чтобы не допустить людей в опасную зону, в районе водохранилища созданы специальные посты.

На месте схода оползня военные работают с начала января. Они успели обследовать район, провести его аэрофотосъемку, выполнить необходимые расчеты и подобрать места для проделывания шурфов под заряды взрывчатых веществ. На прошлой неделе произвели пробные подрывы.

Как сообщает телеканал "Звезда", с воздуха за ситуацией постоянно следит беспилотник "Орлан", полученная информация моментально передается в командный пункт.

Напомним, оползень, сошедший в Верхнебуреинском районе, стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Сошедшая с сопки скальная порода создала перемычку в водохранилище. Из-за этого возникла разница в уровнях воды между верхней и нижней частями реки, а подо льдом образовались опасные пустоты. Любые перемещения здесь стали опасны.

С 10 января на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края ввели режим ЧС. С 18 января он стал действовать также в Бурейском районе Амурской области. 21 января режим ЧС объявили на территории всего Хабаровского края.

Подрывы было решено провести для предотвращения паводка. Специалисты надеются, что это поможет создать проран в теле образовавшейся природной плотины и не даст воде в реке подойти к критической отметке. Операция продлится до 20 февраля.