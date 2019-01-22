Саперы начали делать проходы в оползне на Бурейском водохранилище

Во вторник военные саперы начали делать проходы в оползне, который в декабре перекрыл реку Бурея, питающую своими водами водохранилище и ГЭС в Хабаровском крае.

Изучив ситуацию на Бурее, специалисты пришли к выводу: ликвидировать перемычку, тем самым спасая от затопления окрестные села и восстановив нормальный гидрологический режим на реке и объектах, можно единственным способом - проделав с помощью направленных взрывов проходы в оползне.

Учитывая зимние морозы, скальный характер обвала и его огромные размеры (в Бурею обрушилось 34 млн кубометров грунта), предстоящая инженерная операция выглядела не только чрезвычайно сложной, но и опасной. Тем не менее, саперы приступили к ее выполнению.

Для начала на одном из участков оползня кумулятивными зарядами они проделали более сотни шурфов глубиной до 2,5 и диаметром 8 см. Туда заложили в общей сложности 10 тонн тротила, и провели взрыв. По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который специально прилетел на Бурею, "глубина, на которую на сегодняшний день вошли - это 3,5 метра от уровня того, что было". Длина искусственного прохода составила 120 метров, ширина 30. Генерал уточнил, что главная задача саперов - обеспечить проход воды между двумя разделенными оползнем бассейнами. "Рассчитываем, что первую протоку мы сделаем до 1 февраля. А параллельно будем делать вторую. Для того, чтобы избежать риски при паводке, надо до 20 февраля сделать такое сообщение", - заявил генерал.

Столь жесткие сроки - вынужденная мера. Проблема в том, что в результате стихийного бедствия уровень водохранилища, питающего Бурейскую ГЭС, ежедневно падает на несколько сантиметров. Если не купировать этот процесс, работу станции придется останавливать. К тому же перекрытая оползнем речка грозит подтоплением некоторых населенных пунктов, в частности села Чекунда.

Напомним, что привлечь армию к ликвидации стихийного бедствия на Дальнем Востоке распорядился президент России. По решению министра обороны Сергея Шойгу, к операции подключили инженерные и железнодорожные подразделения, а также военно-транспортную и армейскую авиацию. На Бурее военные развернули полевой лагерь. В операции участвуют более 440 солдат и офицеров, 15 единиц техники, в том числе 6 вертолетов и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".