Саперы начали делать проходы в оползне на Бурейском водохранилище

Новости

Задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва 16:21
Россия и Беларусь почти завершили подготовку соглашения о визах 16:20
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники Москвы в 2018 году 16:12
ФНПР: Уточнение понятия "социальное государство" поможет выполнить майский указ 16:10
В Сибае решили частично подтопить тлеющий карьер 16:07
Минстрой сообщил о размере долга населения по ЖКХ 16:05
Мединский пообещал развитие Библиотеке киноискусства им. Эйзенштейна 16:03
Супруга Синдзо Абэ посетила детский технопарк "Кванториум" 15:55
Видео: В ХМАО оцепили аэропорт, где сел захваченный самолет 15:55
Беларусь поделится с сибиряками опытом "зеленого" градостроительства 15:50
Немецкий спецназовец оштрафован на 4 тыс. евро за нацистское привествие 15:48
Активисты "Артподготовки" получили сроки за планирование теракта 15:46
В Петербурге четверо школьников отравились антидепрессантами 15:46
Mercedes-Benz и BMW будут делать автомобили вместе 15:45
Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за снегопада 15:40
Эксперты не одобрили проект памятника Сергею Бодрову 15:35
Василий Ливанов снял историческую драму 15:35
Объявлен состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса со Швейцарией 15:33
"Адмирал Эссен" отразил авианалет условного противника на базу ЧФ 15:30
Из шахты в Воркуте эвакуировали 50 человек 15:27
Названа возможная причина крушения Ту-22М3 в Мурманской области 15:21
ФК "Ростов" попросил фанатов поддержать травмированного Вилюша 15:18
Видео: В Новороссийске загорелась крыша жилого дома 15:17
Полицейский в Липецке помог принять роды на вокзале 15:15
В больнице Керчи подготовили места для 14 моряков горящих судов 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 15:54
Проект: В регионах

Саперы начали делать проходы в оползне на Бурейском водохранилище

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник военные саперы начали делать проходы в оползне, который в декабре перекрыл реку Бурея, питающую своими водами водохранилище и ГЭС в Хабаровском крае.

Изучив ситуацию на Бурее, специалисты пришли к выводу: ликвидировать перемычку, тем самым спасая от затопления окрестные села и восстановив нормальный гидрологический режим на реке и объектах, можно единственным способом - проделав с помощью направленных взрывов проходы в оползне.

Учитывая зимние морозы, скальный характер обвала и его огромные размеры (в Бурею обрушилось 34 млн кубометров грунта), предстоящая инженерная операция выглядела не только чрезвычайно сложной, но и опасной. Тем не менее, саперы приступили к ее выполнению.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
В Хабаровском крае трем селам грозит подтопление из-за оползня

Для начала на одном из участков оползня кумулятивными зарядами они проделали более сотни шурфов глубиной до 2,5 и диаметром 8 см. Туда заложили в общей сложности 10 тонн тротила, и провели взрыв. По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который специально прилетел на Бурею,  "глубина, на которую на сегодняшний день вошли - это 3,5 метра от уровня того, что было".  Длина искусственного прохода составила 120 метров, ширина 30. Генерал уточнил, что главная задача саперов - обеспечить проход воды между двумя разделенными оползнем бассейнами. "Рассчитываем, что первую протоку мы сделаем до 1 февраля. А параллельно будем делать вторую. Для того, чтобы избежать риски при паводке, надо до 20 февраля сделать такое сообщение", - заявил генерал.

Столь жесткие сроки - вынужденная мера. Проблема в том, что в результате стихийного бедствия  уровень водохранилища, питающего Бурейскую ГЭС, ежедневно падает на несколько сантиметров. Если не купировать этот процесс, работу станции придется останавливать. К тому же перекрытая оползнем речка грозит подтоплением некоторых населенных пунктов, в частности села Чекунда.

Напомним, что привлечь армию к ликвидации стихийного бедствия на Дальнем Востоке распорядился президент России. По решению министра обороны Сергея Шойгу,  к операции подключили инженерные и железнодорожные подразделения, а также военно-транспортную  и армейскую авиацию. На Бурее военные развернули полевой лагерь.  В операции участвуют более 440 солдат и офицеров, 15 единиц техники, в том числе 6 вертолетов и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: В ХМАО оцепили аэропорт, где сел захваченный самолет
Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников
Стали известны подробности пропажи самолета с игроком "Кардиффа"
В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак