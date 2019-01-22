Специалисты не подтвердили наличии ящура на ферме в Приморье

Наличие ящура в селе Дубки Михайловского района Приморья не подтвердилось после проверки, проведенной ветеринарами. Об этом сообщается на сайте администрации района.

Ранее на этой территории фиксировалась крупная вспышка ящура на свиноферме "Русагро", после появилось подозрение на заболевание крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве cела Дубки.

ГК "Русагро" сообщала, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, уничтожат 481 животное и проведут карантинные мероприятия. В связи с этим в районе ввели карантин.

Режим ЧС введен в Спасском районе Приморья, где выявлено массовое заболевание свиней ящуром на ферме "Мерси-агро". Там погибло уже около 7 тысяч свиней.