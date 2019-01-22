Главврач межрайонной больницы в Пензенской области лично понесет наказание за то, что в терапевтическом отделении не хватило коек. В палате вместо привычной кровати с матрасом установили два стула и положили на них наспех сколоченные доски. На таких самодельных полатях предложили лечиться немолодой женщине с ишемической болезнью сердца, госпитализированной 12 января. Скандал разгорелся позже, после того, как снимки из больничных покоев попали в соцсети. Они быстро стали набирать лайки и комментарии от жителей региона, которым уже приходилось видеть в больницах нечто подобное и даже испытывать на себе.

"Говорю вам, мама моя лежала в коридоре просто на двух стульях, с матрасом, там даже ноги не вытянуть. С температурой и болями в почках", "Кошмар, ужас...Только пациенты благодарны, что их лечат, а не отправляют домой", - писали жители Кузнецка и соседних районов, которые обслуживает крупная межрайонная больница. Современное лечебное учреждение расположено во втором по величине городе региона, это не сельская глубинка. Здесь есть высокотехнологичное оборудование, врачи, а вот коек не хватает.

Как пояснил главврач Алексей Потапов, он сам переживает, но что делать, когда ночью пациентов все везут и везут. За сутки в терапевтическое отделение госпитализировали 77 человек, а коек всего 60. По его словам, пришлось сооружать так называемые "приставные места". Главврач заверил, что больные проводят на них не более одного-двух дней, а потом их переводят на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов. Устанавливать дополнительные койки, с его слов, больница не имеет права, это нарушение бюджетного кодекса.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, туша пожар разгоревшегося скандала, поручил закупить резервные койки для всех стационарных учреждений здравоохранения в регионе.

- Резервные койки будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах, - пояснил глава региона.

Но в ситуацию уже вмешалась прокуратура города Кузнецка. Как было установлено в ходе проверки, в момент наплыва пациентов все предусмотренные структурой коечной сети Кузнецкой больницы 60 коек терапевтического отделения и пять коек скорой медицинской помощи для краткосрочного пребывания были заняты. Пациентку с ее согласия госпитализировали в палату на "приставное место". Со слов врачей, оно представляло собой конструкцию из стульев и деревянного щита, используемого для больных с заболеваниями позвоночника.

В прокуратуре такое размещение пациента расценили как нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, не были соблюдены и нормы площади помещения в расчете на одну койку. В итоге возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Его передали на рассмотрение в территориальный отдел Роспотребнадзора. Если вина главврача будет установлена, ему грозит штраф в тысячу рублей.

Вместе с тем прокуратура Пензенской области проводит проверку на предмет соответствия объемов существующей медицинской помощи потребностям населения. Проще говоря, правильно ли рассчитали нормативы по койкам.

В региональном минздраве сообщили, что нормативы по обеспечению населения койками в стационаре не были нарушены. В Кузнецкой межрайонной больнице в среднем за год каждая койка была занята 339 дней, что соответствует потребностям обслуживаемого населения.

- Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, может превышать количество фактически развернутых коек. Например, в период сезонного обострения заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом в течение года в той же больнице отмечаются периоды низкого уровня госпитализаций, которые "нивелируют" повышенную нагрузку, - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Для Кузнецкой больницы уже закупили девять раскладных коек, которые могут использоваться в качестве резервных. Вот только хватит ли этого запаса, учитывая, что заболеваемость гриппом и ОРЗ только набирает обороты, специалисты прогнозируют, что эпидпорог в регионе будет превышен в конце января.