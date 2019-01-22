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22.01.2019 15:04
Проект: В регионах

Рассол в горизонты

Одобрен законопроект, позволяющий "Уралкалию" продлить работу СКРУ-2
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 12(7770)
Правительство РФ одобрило законопроект, разрешающий закачку рассола, образующегося при добыче калийных и магниевых солей, в подземные коллекторы.

Соответствующие поправки, разработанные Минприроды РФ, предполагается внести в закон "О недрах" и закон "Об отходах производства и потребления".

Бенефициаром поправок станет "Уралкалий", который ведет добычу на аварийном руднике "Соликамск-2". В прошлом году приток рассола там резко вырос, что побудило компанию искать дополнительные варианты его утилизации для продления срока работы шахты.

В июле 2018 года "Уралкалий" проинформировал правительство о возможных последствиях.

- Учитывая, что существует риск негативного развития ситуации, эксперты и научные организации предлагают разработать дополнительные мероприятия по снижению водопритока в рудник, рассмотрев вариант сброса природных рассолов в подсолевые горизонты, - говорил осенью в интервью "Интерфаксу" глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

Помимо закачки рассола в подземные коллекторы, рассматривался вариант его сброса в водные объекты - за получением такого разрешения компания еще летом обращалась в профильные ведомства.

Добыча калийных и магниевых солей сопровождается образованием высокоминерализованных сточных вод. Они накапливаются в специальных резервуарах, а затем перекачиваются в шламохранилища, емкость которых ограничена. Часть сточных вод затем используется в технологическом процессе закладки отработанного шахтного пространства, избытки требуют утилизации. Закачка таких вод в подземные коллекторы (поглощающие горизонты), по данным научных исследований, считается наиболее безопасным способом их удаления с точки зрения охраны окружающей среды, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Другими способами утилизации в мировой практике являются выпаривание (актуально для жаркого климата, сопровождается загрязнением воздуха), строительство дополнительных накопительных емкостей (нерациональное использование большого количества земельных участков) и сброс в поверхностные водные объекты (оказывает негативное воздействие на окружающую среду), отмечает Минприроды.

Для сокращения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается, что сброс сточных вод будет осуществляться только в случае выполнения недропользователем ряда требований. В частности, необходимо положительное заключение госэкспертизы о пригодности участка для такого размещения. Это не должно наносить вреда запасам подземных вод, поставленным на баланс для питьевого водоснабжения, лечебных или промышленных целей. Кроме того, должна быть утверждена проектная документация на строительство подземных сооружений для размещения в недрах вод.

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