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22.01.2019 20:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Депутаты Башкирии предложили часть доходов от акцизов на табак направлять в регионы
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
Депутаты Госсобрания - Курултая Башкирии нашли новый способ пополнить региональные бюджеты. Они предлагают пять процентов от доходов, которые приносят акцизы на табачную продукцию, зачислять в казну субъектов. По действующему законодательству получаемые средства полностью остаются в федеральном бюджете.

- Мы предлагаем, чтобы 95 процентов доходов шли в федеральный, а пять процентов - в региональные бюджеты пропорционально численности в них трудоспособного населения. Аналогичный механизм действует в отношении распределения акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты, - отметил председатель Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Законопроект выгоден для регионов. В случае его принятия субъекты получат 31,6 миллиарда рублей, которые распределят в зависимости от числа трудоспособных граждан. К примеру, в Башкирии насчитывается 2,3 миллиона трудящихся, а это 2,7 процента от общероссийского показателя. Значит, регион может получить 868,5 миллиона рублей. Авторы законопроекта подчеркивают, что федеральный бюджет может восполнить выпадающие доходы за счет индексации ставок акцизов с четырех до двенадцати процентов, и предлагают ввести новую систему с 2020 года.

Законопроект выгоден для регионов. В случае его принятия субъекты получат 31,6 миллиарда рублей

- Изменения на федеральном уровне не всегда приводили к росту доходной базы субъектов. В частности, отмена налога на движимое имущество с 1 января 2019-го привела к возникновению выпадающих доходов. Перераспределение сборов от акцизов на табачные изделия могло бы стать компенсационной мерой для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов, - отметила и.о. министра финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Между тем в 2020 году в федеральный бюджет планируется поступление табачных акцизов в сумме 632 миллиардов рублей.

Комментарий

Инициатива парламентариев Башкирии родилась из некоторой аналогии с акцизами на алкоголь. Но здесь ситуация совершенно иная, говорит заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Корниенко. "Табачные акцизы собираются не в рознице, а у производителей по месту их регистрации. Потому не очень понятно, какой механизм предлагают вводить депутаты для того, чтобы собирать акцизы на региональном уровне", - отмечает эксперт. К тому же передавать сбор акциза на региональный уровень нет необходимости. Акциз и так успешно собирается на федеральном уровне, практически на 100 процентов. "Связано это с тем, что в России табачная индустрия ограничена примерно десятком субъектов налогоплательщиков, а в реальности - всего пятью", - поясняет эксперт.

Фото: istockphoto.com
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Просто перераспределять в регионы средства, собранные от табачных акцизов на федеральном уровне, также не имеет смысла. "Средства из консолидированного федерального бюджета, с учетом доходов от акцизов, и так направляются в регионы по бюджетному правилу. Делать поступления от акцизов специально окрашенными действующий Бюджетный кодекс не позволяет, - говорит эксперт. - А если региональные депутаты хотят увеличить количество доходных источников, они должны разобраться с качеством налогооблагаемого имущества, в частности недвижимого".

Подготовил Евгений Гайва

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