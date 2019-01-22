В Димитровграде руководитель ансамбля умерла во время выступления

В Димитровграде Ульяновской области во время выступления скоропостижно скончалась преподаватель музыки, руководитель татарских национальных творческих коллективов Фания Халиуллова. Об этом сообщила в соцсетях министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова.

- 20 января на 54 году жизни во время концерта в ДК "Восход" в Димитровграде скончалась педагог Дома детского творчества, руководитель музыкального ансамбля "Карлыгач" и татарского коллектива художественной самодеятельности "Неугасимые звезды" Фания Халиуллова, - рассказала Сидорова.

Она выразила соболезнования родным и близким Фании Саматовны. По предварительной версии, причиной смерти женщины стала внезапная остановка сердца.

Похороны Фании Халиулловой состоялись сегодня в ее родном селе Филипповка Мелекесского района.