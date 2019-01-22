В Мордовии промышленное производство выросло на 9%

По итогам 2018 года объем валового регионального продукта в Мордовии увеличился на пять процентов, а рост производства в промышленности достиг девятипроцентного показателя. Это один из самых высоких результатов в стране.

Такие цифры назвал глава РМ Владимир Волков в ходе встречи с журналистами республиканских СМИ, подводя итоги ушедшего года. По словам лидера региона, 2018-й стал для Мордовии успешным по всем направлениям.

- Одно из главных достижений в промышленности за последние годы - увеличение экспорта продукции. В прошлом году его объем достиг 285 миллионов долларов. Это на 28 процентов выше показателя 2017 года, - констатировал Владимир Волков. - Всего же за последние пять лет экспорт из Мордовии вырос в четыре раза. Поставки идут в 65 стран мира, в том числе - в Китай, США, Германию, Иран, Австрию, Великобританию, Швейцарию, Японию, Нидерланды...

Глава РМ особо отметил два проекта с высоким экспортным потенциалом. Это запуск в Саранске производства современных антибиотиков и модернизация оптиковолоконного завода, которая позволит предприятию уже в текущем году вдвое увеличить выпуск оптоволокна - до четырех миллионов километров.

- Активно развивается экспорт сельхозпродукции - сейчас продукты из Мордовии поставляют в 19 стран мира, - подчеркнул Волков. - В прошлом году объемы поставок за рубеж приблизились к 13 миллионам долларов. В течение пяти лет они должны вырасти минимум в четыре раза - до 50-60 миллионов. Это самые скромные цифры, а планы у нас в несколько раз больше.

В минувшем году мордовским земледельцам пришлось пережить сразу две чрезвычайных ситуации: весной на полях образовалась ледяная корка, а летом сельхозкультурам угрожала засуха. Однако благодаря применению современных агротехнологий валовой сбор зерна здесь составил 1,144 миллиона тонн при самой высокой в ПФО средней урожайности - 28 центнеров с гектара.

- Пятый год подряд, несмотря на все капризы погоды, Мордовия собирает более миллиона тонн зерна. А рост объемов сельскохозяйственного производства за шесть лет составил 30 процентов - это самые высокие темпы в России, - резюмировал глава РМ.

По словам Волкова, в 2018-м рост оплаты труда в республике вдвое превысил темпы инфляции. Реальная средняя зарплата в Мордовии за этот период увеличилась на 6,8 процента.

Коснувшись финансовой ситуации, лидер региона заверил, что высокий уровень госдолга не отразится на темпах развития.

- В последнее время много разговоров ведется о состояния бюджета региона. Хочу сказать, что наш долг - на виду: в сельском хозяйстве, новых дорогах, построенных объектах в Саранске и районах республики. Это позволило нам сделать резкий скачок, обеспечить опережающее развитие территории, - напомнил Владимир Волков. - В 2018 году проведена большая работа по оздоровлению финансов. Впервые за многие годы принят профицитный бюджет, реалистичный и сбалансированный. На развитие социальной сферы заложено 62 процента всех расходов. Это позволит и дальше реализовывать республиканские программы развития, строить жилье, повышать зарплату. Для исполнения майских указов президента заложены все необходимые средства. Мы в спокойном режиме будем возвращать долги, не снижая при этом темпов развития республики.