В Поволжье подняты по тревоге расчеты противовоздушной обороны

В регионах Поволжья подняты по тревоге расчеты противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Это первая общая проверка подразделений, обеспечивающих безопасность воздушного пространства, в этом году. В боеготовность привели расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", зенитных ракетных комплексов "С-300", а также зенитно-ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1. Кроме того в учениях задействованы подразделения радиолокационных станций.

Расчеты отрабатывают развертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы. Также пройдут тренировки по отражению групповых и одиночных ударов крылатых ракет. Отрабатываются и маневры по прикрытию воздушного пространства в сложной радиоэлектронной обстановке.

Масштабные учения проходят как днем, так ночью. Они продлятся до конца недели.