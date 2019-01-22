Новости

На Байкале открыли неизвестные виды тли 11:34
В Поволжье подняты по тревоге расчеты противовоздушной обороны 11:30
Из Геленджика к месту ЧП в Черном море вылетел Ми-8 11:29
Красноярские ученые нашли применение рыбным костям в космосе 11:24
В Ростовской области заключенные напали на сотрудников колонии 11:23
Беларусь планирует вступить в ВТО к середине 2020 года 11:20
Актер Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и отказался толстеть 11:20
В суд поступил иск об изъятии в пользу государства имущества Шестуна 11:13
В загоревшихся в Черном море судах было 4,5 тысячи тонн топлива 11:12
В Курске умер основатель Театра юного зрителя 11:10
В Индии найдены драгоценности возрастом 2300 лет 11:00
Саперный радар нашел подземный город под Ростовом 11:00
The Nation: США сами подталкивают Россию к нарушению ДРСМД 10:59
В Рязани разработали уникальный тренажер для хирургов 10:55
Уровень рождаемости в Китае упал до рекордного минимума 10:50
Видео: В центре Минска поселилась редкая морская утка 10:48
На Камчатке возбудили уголовные дела после драк в женской колонии 10:46
В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда 10:41
Под Красноярском полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку 10:35
В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья 10:33
В новой Москве эвакуировали школу из-за угрозы взрыва 10:32
В Тюмени из-за неисправной печи погибли три человека 10:14
БелАЗ увеличил экспорт почти до 1 млрд долларов 10:10
Минтранс рассмотрит обращение о "невозвратных" тарифах на плацкарт 10:06
Меган Маркл встретилась с премьером Новой Зеландии без свидетелей 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 11:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Поволжье подняты по тревоге расчеты противовоздушной обороны

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

В регионах Поволжья подняты по тревоге расчеты противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Укрепление ПВО Сирии изменило баланс сил на Ближнем Востоке

Это первая общая проверка подразделений, обеспечивающих безопасность воздушного пространства, в этом году. В боеготовность привели расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", зенитных ракетных комплексов "С-300", а также зенитно-ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1. Кроме того в учениях задействованы подразделения радиолокационных станций.

Расчеты отрабатывают развертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые позиционные районы. Также пройдут тренировки по отражению групповых и одиночных ударов крылатых ракет. Отрабатываются и маневры по прикрытию воздушного пространства в сложной радиоэлектронной обстановке.

Масштабные учения проходят как днем, так ночью. Они продлятся до конца недели.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область ПФО Самарская область ПФО Саратовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Давосе откроется Всемирный экономический форум
В новосибирском банке прогремел взрыв
Депутат Рады рассказал о "позорном провале" Украины
Бутина вышла на связь с родными после недельного молчания
СМИ рассказали о драке Богомолова с Виторганом в центре Москвы