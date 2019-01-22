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22.01.2019 17:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Саратове мэр не доехал на трамвае до работы из-за поломки вагона

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Во время инспекционной поездки мэра Саратова Михаила Исаева на трамвае, он не смог добраться до конечной остановки.

Фото: iStock
Мэра Саратова возмутила грязная маршрутка с грубым водителем

Как сообщил во вторник чиновник в своем аккаунте в Instagram, чтобы оценить состояние дорог и работу общественного транспорта, он с утра выехал на трамвае из поселка Поливановка. Уже в центре Саратова на перекрестке улиц Астраханской и Московской трамваи встали из-за поломки подвижного состава.

Пока мэр ехал на общественном транспорте, он разговаривал с горожанами, которые рассказывали о нерасчищенных от снега улицах. Глава Саратова пообещал, что разберется со всеми просьбами и заданными ему вопросами.

- Кроме того, в связи с неудовлетворительным состоянием трамвайных остановок по пути следования маршрутов № 3 и 6, мной поручено в максимально кратчайшие сроки произвести их расчистку, - информирует Михаил Исаев.

В настоящее время износ подвижного состава в трамвайном парке Саратова составляет 89 процентов. Сейчас городской администрацией готовится новая схема движения общественного транспорта, в рамках которой, по словам чиновников, планируется решить и проблему с приобретением новых вагонов. Один из возможных путей - передача общественного транспорта в концессию.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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