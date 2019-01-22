В Уфе аферист выманил у "возлюбленной" 1,7 млн рублей

49-летний уроженец Армении отправится в исправительную колонию строгого режима за мошенничество в крупном размере. Его жертвой стала доверчивая уфимка, взявшая ради возлюбленного кредиты на общую сумму 1,7 миллиона рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, знакомство произошло в социальных сетях, где мужчина представлялся успешным бизнесменом-вдовцом. Он приглашал новую знакомую в дорогие рестораны, демонстративно громко разговаривал якобы с влиятельными людьми. Говорил, что мечтает о серьезных отношениях.

Но в один прекрасный день мужчина сообщил возлюбленной об обысках, которые якобы проходят в его компании, и аресте счетов. Он скромно попросил одолжить ему несколько миллионов рублей, чтобы дать взятку стражам порядка.

Поверившая ему уфимка взяла несколько кредитов на сумму 1,7 миллиона рублей и отдала их мошеннику, который получив деньги, отправил женщине голосовое сообщение, что собирается покончить с собой, и отключил телефон.

Позже выяснилось, что "возлюбленный" жил с супругой в съемной квартире. Потерпевшая обратилась в полицию.

- Калининский районный суд Уфы признал уроженца Республики Армения виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил четырем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить сумму причиненного ущерба, - уточнили в прокуратуре Башкирии.